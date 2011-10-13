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Dünya

Slovakya'dan EFSF planına onay  BRATİSLAVA (A.A)

13 Ekim 2011 22:01

-Slovakya'dan EFSF planına onay  BRATİSLAVA (A.A) - 13.10.2011 - Slovakya Parlamentosu, Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) genişletilmesi planını onayladı.  Parlamentoda yapılan oylamada 147 milletvekilinden 114'ü plan için kabul oyu verdi.  Salı günü yapılan oylamada, koalisyonun küçük ortaklarından birinin muhalefeti nedeniyle EFSF ile ilgili plan reddedilmiş ve hükümet düşmüştü. Slovakya, EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili oylama yapan son ülkeydi. Avro Bölgesi'nin 16 üyesi, EFSF'nin genişletilmesine onay vermişti. Avrupa Birliği (AB) liderleri 21 Temmuz'daki zirvede, 440 milyar avroluk EFSF'nin daimi hale getirilerek ülke tahvillerini satın alabilmesi ve zordaki hükümetlerle bankalara kredi verebilmesi için yetkilendirilmesi kararı almıştı.

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