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Dünya

SLOVAKYA'DA SİLAHLI SALDIRI BRATİSLAVA (A.A)

30 Ağustos 2010 17:19

-SLOVAKYA'DA SİLAHLI SALDIRI BRATİSLAVA (A.A) - 30.08.2010 - Slovakya'da silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Slovak Tasr ajansının sivil savunma yetkilisi Dominika Sulkova'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, başkent Bratislava'da meydana gelen olayda, 4'ü kadın 2'si erkek 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili olarak daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi. TA3 televizyonu da, saldırının düzenlendiği Devinska Nova Ves semtinin güvenlik kordonu altına alındığı duyurdu.

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