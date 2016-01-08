Slovakya yılbaşındaki taciz skandalını gerekçe gösterdi; Müslüman mültecilere kapılarını kapattı

Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı gecesinde yaşanan taciz skandalını gerekçe gösteren Slovakya, Müslüman mültecilerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Başkent Bratislava’da açıklama yapan Slovakya Başbakanı Robert Fico, ”Almanya’da yaşananların Slovakya’da yaşanmasını istemiyoruz” diyerek Müslüman mültecilere kapıları kapattı.

Çokkültürlü Avrupa ideali çöktü

Alman Die Zeit gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, göçmenlerin uyumunun imkansız olduğunu belirten Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Çokkültürlü Avrupa ideali sona erdi" ifadelerini kullandı.

Slovakya, Avrupa Birliği’nin sığınmacıların belirli bir orana göre AB içerisinde dağıtılması tezine geçen aralık ayında itiraz etmişti. Zeit Online, şu anda sığınmacı kabul etmeyen Slovakya’ya 2015 yılı içerisinde sadece 169 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bunların sadece sekizinin kabul edildiğini yazdı. Irak’tan gelerek sığınma başvurusunda bulunan 149 Hristiyan’ın ise yanıt beklediği belirtiliyor.

Sadece sınır güvenliğine destek verecek

Bundan sonra sığınmacılara yönelik yardım da yapmayacağını açıklayan Slovakya yönetimi, sadece sınırların güvenliğine yönelik katkı vereceğini duyurdu. Robert Fico, “Mali yardımlarımızı Schengen sınırlarının korunmasına yönelik yapacağız. Yapacağımız yardımların gıda fonlarına değil, sınır güvenliğine gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Slovakya Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını devralacak.

Polonya da taciz olaylarını gerekçe gösteriyor

Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Gliński de Almanya’da yaşanan taciz skandalını gerekçe göstererek sığınmacılara mesaj verdi. TVN 24 kanalına açıklamalarda bulunan Gliński, savaştan kaçan kadın ve çocuk sığınmacılara yardım edeceklerini ancak, Köln’de yaşanan skandalın kahramanlarını Polonya’da istemediklerini söyledi.