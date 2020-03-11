Slovakya’da Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Koronavirüs vaka sayısının 10 olduğu Slovakya’da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla OHAL ilan edildi.

Slovakya hükûmeti, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.



Başbakan Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, OHAL'in yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.



OHAL’in hükûmete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da Kovid-19’un yol açabileceği olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır" ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükûmet, ülkede Koronavirüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.



Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.