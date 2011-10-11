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Ekonomi

Slovakya AB'yi esir aldı

Avrupa'yı daha derin bir krizden kurtarmak için hazırlanan Mali İstikrar Fonu, Euro Bölgesi'nin 17 üyesinden 16'sı tarafından imzalandı

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Avrupa'yı daha derin bir krizden kurtarmak için hazırlanan Mali İstikrar Fonu, Euro Bölgesi'nin 17 üyesinden 16'sı tarafından imzalandı ama Slovakya'da koalisyondaki çatlak, AB'nin geleceğini tehlikeye düşürdü.
 

Slovakya Avrupa Birliği için hiç bu kadar önemli olmamıştı. 332 milyon nüfusa sahip Euro Bölgesi nefeslerini tutmuş, 5 milyon Slovakya'nın vereceği kararı bekliyor. AB'deki mali krizin derinleşmesinin önüne geçmek için Almanya ve Fransa öncülüğünde hazırlanan Mali İstikrar Fonu'nun genişletilmesi şimdiya kadar Euro Bölgesi'nin 17 ülkesinden 16'sı tarafından kabul edildi.


Ancak Slovakya'da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, bu konuda dün akşama kadar bir uzlaşmaya varamadı. Dün yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Slovakya Başbakanı Iveta Radicova, "Bazen karar almak çok zordur, şu anda öyle bir durumu yaşıyoruz" dedi.



Kritik toplantı


Euro Bölgesi’ne 2009 yılında üye olan AB'nin küçük ülkesi Slovakya’da parlamento bugün Türkiye saatiyle 14.00'te toplanarak Mali İstikrar Fonu'nun genişletilmesini ele alacak.



'Hayır' felaket olacak


Bratislava hükümeti bugün yapılacak oylamada paketin genişletilmesine ilişkin vereceği “evet“ ya da “hayır“ oyuyla Euro Bölgesi'nin geleceğini de belirlemiş olacak. Slovakya’dan 'hayır' yanıtının gelmesi halinde tüm Euro Bölgesi’nde Mali İstikrar Fonu’nun genişletilmesinin yolu kapanacak.



Malta onay verdi


Euro Bölgesi'nde Mali İstikrar Fonu'nun genişletilmesi dün akşam son olarak Malta parlamentosunda görüşülmüş ve oy birliğiyle karar onaylanmıştı.


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