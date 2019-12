Slovaklar Amerikan rüyası gördü 2-2

T24 - Dünya Kupası'nda C Grubu maçında Amerika 2-0 yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle berabere tamamlamayı başardı.



Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde, Slovenya ile Amerika karşı karşıya geldi. Mükemmel bir mücadeleye sahne olan maçta Amerika 2-0 yenik düşmesine rağmen maçtan 2-2- beraberlikle ayrılmasını bildi.



Maça iyi başlayan taraf Slovenya oldu, 13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Birsa mükemmel bir plase ile kaleci Howard'ı avladı, ve takımını 1-0 öne geçirdi. Birsa şu ana kadar turnuvada atılan en güzel gollerden birine imza attı. Bu dakikadan sonra Amerika beraberlik golü için atakalrını arttırdı. Ve üst üste tehlikeler yarattı. Bu tehlikelerin en önemlisinde sağ kanattan yapılan ortada top arka direkte bomboş pozisyonda bekleyen Donovan'a gelmeden, Brecko araya girdi ve mutlak bir golü önledi. Aynı Brecko bu pozisyonun ardından defansın arkasına mükemmel bir pasla Ljubijankiç'i kaçırdı, Ljubijankiç'te yapması gerekeni yaptı ve takımını 2-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı böyle tamamlandı.



Maçın ikinci yarısı bambaşka bir senaryoya sahne oldu. İkinci yarıda mükemmel bir oyun sergileyen Amerika önce 47. dakikada Donovan'la mükemmel bir gol buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Donovan'ın füzesinde top ağlara gitti. Daha sonrasında 82. dakikada bu kez Bradley sahneye çıktı ve kafayla topu ağlara yolalyıp takımına 1 puanı kazandıran gole imza atmış oldu.



Gerçekten bu mücadele şu ana kadar turnuvada oynanan en zevkli maçtı. Goller, verilmeyen gol, sarı kartlar maçta herşey vardı. Birsa'nın ve Donovan'ın attığı goller gerçekten görülmeye değerdi.





SLOVENYA: 2 - ABD: 2



Stat: Ellis Park



Hakemler: Koman Coulibaly (Mali), Rıdvan Aşık (Fas), Manuel Candido (Angola)



Slovenya: Samir Handanoviç, Miso Brecko, Marko Suler, Bostjan Cesar, Bojan Jokiç, Valter Birsa (Dk 87 Zlatko Dediç), Robert Koren, Aleksandar Radosavljeviç, Andraz Kirm, Zlatan Ljubijankiç (Dk. 73 Pecnik) (Dk 90 Andrej Komaç), Milivoje Novakoviç



ABD: Tim Howard, Steve Cherundolo, Jay DeMerit, Oguchi Onyewu (Dk. 80 Herculez Gomez), Carlos Bocanegra, Landon Donovan, Michael Bradley, Jose Torres (Dk. 46 Benny Feilhaber), Clint Dempsey, Jozy Altidore, Robbie Findley (Dk. 46 Maurice Edu)



Goller: Dk. 13 Birsa, Dk. 42 Ljubijankiç (Slovenya) Dk. 48 Donovan, Dk 82 Bradley (ABD)



Sarı kartlar: Dk. 35 Cesar, Dk. 69 Suler, Dk. 72 Kirm, Dk. 75 Jokiç (Slovenya) Dk. 40 Findley (ABD)