Slovak medyası: Polis gelene kadar oyalamak için soyguncuya oral seks yaptı

Slovakya'nın Bratislava kentinde bir kadının, polis gelene kadar dikkatini dağıtmak için benzin istasyonuna giren bir soyguncuya oral seks yaptığı belirtildi.

The Sun'ın Slovak medyasından aktardığına göre 24 yaşındaki hırsız, benzin istasyonunun kapalı bölümüne gelip çalışanı kasadaki paraları vermeye zorladı. Çalışanın, soyguncu tarafından yumruklandıktan sonra arka taraftaki ofislere geçtiği belirtti.

Daha sonra benzin istasyonuna arka kapıdan giren bir kadının soyguncuya oral seks yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

Slovakya merkezli TASR'ın aktardığına göre polis sözcüsü, kadın ve soyguncuyu odalardan birinde çıplak bir biçimde bulduklarını belirtti.

TASR'ın haberine göre kadın, polis gelene kadar soyguncuyu oyalamaya çalışıyordu. Bir çalışan, daha önceden acil durum hattını aramıştı.

Polis, soyguncu tutuklanmaya karşı çıkınca güç kullandı.