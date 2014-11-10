Slaven Bilic: 4. hakemle konuştum, gayet medeni bir şekilde cevap verdi

Süper Lig’de iki hafta Erciyes ve Fenerbahçe karşısında aldığı iki mağlubiyetin ardından Başakşehir’i 2-1 yenerek rahat bir nefes alan Beşiktaş’ta teknik direktör Slaven Bilic, “Bilic, "4. hakem ile maçtan sonra da konuştum, kendisi ile düşüncelerim çok olumlu. Sormak istediklerimi sordum ve bana gayet medeni bir şekilde cevap verdi. Son 20 dakikada agresiftim, agresif olmak zorundaydım. Maçları 11 kişi tamamlayamıyoruz ve oyuncularım buna rağmen çok iyi mücadele ettiler, onları tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig'de İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Siyah beyazlıların 9 kişiyle bitirdiği maçta Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Bilic, "4. hakem ile maçtan sonra da konuştum, kendisi ile düşüncelerim çok olumlu. Sormak istediklerimi sordum ve bana gayet medeni bir şekilde cevap verdi. Son 20 dakikada agresiftim, agresif olmak zorundaydım. Maçları 11 kişi tamamlayamıyoruz ve oyuncularım buna rağmen çok iyi mücadele ettiler, onları tebrik ediyorum. İlk yarı 0-0 sona erebilirdi, rakibimiz çok organize bir takım bunu biliyorduk. Golü yedikten sonra toparlandık ve hücum oyuncularımızın da oyuna daha fazla ağırlıklarını koymasıyla skora gitmeye başardık. Çok iyi mücadele ediyoruz ve her hafta bunu görüyoruz. Orta alanda biraz daha organize olmamız gerekiyor" dedi.

Kırmızı kartları değerlendiren Bilic, "Bugünkü kırmızı kartların durumu daha öncekilerden daha farklı. İsmail çok üzgün olduğunu söyledi, Franco da o müdahaleyi yapmak zorundaydı. Ben özellikle oynadığımız oyundan konuşmak istiyorum. İlk yarıda rakibe karşı üstüntük ancak oyuncularımız ekstra kalitelerini ortaya koyamadı. İkinci yarıda bambaşka oynadık, Kerim Frei inanılmaz bir pefrormans yaptı, Demba Ba müthiş bir gol attı, Sosa katkı sağladı. Kazanamayabilirdik ama bu şekilde mücadele etmelerinden gurur duyuyorum, kaybetsek de bu şekilde kaybetmeliyiz" ifadelerini kullandı.