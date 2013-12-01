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Spor

Slaven Biliç 1 puandan memnun: Fenerbahçeliler çok fit

Bilic: Harika bir maç oldu. Hem kendi oyuncularımı, hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. İki takım da müthiş koştu, 6 gol oldu

01 Aralık 2013 01:06

Slaven Biliç, Beşiktaş'ın aldığı 1 puandan memnun olduğunu söyledi. Hırvat hocaya göre beraberliğin sebebi ise Fenerbahçe'nin fizik üstünlüğü: "Oyunun fiziksel mücadeleye döndüğünde avantajlı tarafın Fenerbahçe olacağını biliyorduk. Çünkü çok güçlüler, fit durumdalar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç, beraberliği 60 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'nin buna rağmen fiziksel olarak Beşiktaş'tan üstün olmasına bağladı. Fenerbahçe'nin fizik mücadelede galip gelecek kadar güçlü olduğunu belirten Hırvat hoca, "Oyunun fiziksel mücadeleye döndüğünde avantajlı tarafın Fenerbahçe olacağını biliyorduk. Çünkü çok güçlüler, fit durumdalar" dedi.

Sözlerine sahadaki tüm futbolcuları ve Kadıköy'deki atmosferi överek başlayan Biliç, "Harika bir maç oldu. Hem kendi oyuncularımı, hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. İki takım da müthiş koştu, 6 gol oldu... Atmosfer de harikaydı, bu atmosferde oynamak kolay değil bir deplasman takımı için" dedi.

Oyunun belirli anlarında üstünlüğü ellerinde tuttuklarını belirten Hırvat hoca, ardından samimi bir tespitte bulundu. Fenerbahçe'nin fiziksel olarak kendilerinden üstün olduğunu ifade eden Biliç, "Oyunun fiziksel mücadeleye döndüğünde avantajlı tarafın Fenerbahçe olacağını biliyorduk. Çünkü çok güçlüler, fit durumdalar. İkinci yarıda da öyle oldu ve 3-3'lük skor ortaya çıktı" diye konuştu.

Alınan 1 puanın Kadıköy'e gelen her deplasman takımı için iyi olduğunu da belirten başarılı teknik adam, her maçı kazanmaya çalıştıklarını yine de 1 puandan dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Biliç, sözleşmelerini yenilemeyen Fernandes ve almeida için ise konuşmaktan kaçındı. "Sözleşmeleri ve onların durumuyla ilgili konuşmak istemiyorum" diyen Biliç, gerekirse konuşacağını ama şu an bunun doğru olmadığını söyledi.

 

Yanal: Futbolu konuşmak lazım

 

Öte yandan, derbiyi yorumlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Taraftarımızı, oyuncularımı ve rakibi hepsini bir arada değerlendirip kutlamak gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer vardı. Oyuncularımız beklentinin üstünde olağanüstü oynadı. Rakip müsabakanın her anında mücadele etti. Biz iyi bir takımız. Değerlendirmeler olacaktır. Pozisyon hataları konuşulur. Takım olarak daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. İyi yoldayız. Sonuna kadar götürmek istiyoruz. Güzel bir futbol akşamı yaşadık. Raul'ün orada sakatlamak üzere aşırı bir darbesi yok. Kuralları tartışmamak gerekir. Futbolu konuşmak lazım. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz oyun konuşulmalı. Penaltı vardı, goldü, değildi gibi konuşmalar yerine oyun konuşulmalı. Hakem değil oyunun içindekiler konuşulmalı. Taraftarımızla gurur duyuyoruz. Ne istediklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

 

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