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Spor

SKORUN ''PLAKA'' OLMAMASI İÇİN KALESİNE GOL ATTI SAKARYA (A.A)

09 Mayıs 2011 00:33

-SKORUN ''PLAKA'' OLMAMASI İÇİN KALESİNE GOL ATTI SAKARYA (A.A) - 08.05.2011 - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan ve 4-1 Sakaryaspor'un üstünlüğüyle devam eden maçın son dakikalarında Kocaelisporlu futbolcu, skor Kocaeli'nin plakası olan 41'i çağrıştırdığı için bilerek topu kendi kalesine gönderdi.   Kocaelispor'u konuk eden Sakaryaspor, maçın 26. dakikasında Mesut'un golüyle 1-0 öne geçti. 47. dakikada İlkay'ın golüyle 2-1'lik skoru bulan Sakaryaspor'a, 50. dakikada Kocaelisporlu Samet, attığı golle karşılık verdi. Sakaryaspor, 69. dakikada Levent ve 73. dakikada Yasin Görkem'in golleriyle Kocaeli'nin plaka kodu 41'i çağrıştıran 4-1'lik skora ulaştı.  Maçın 77. dakikasında Samet'in yerine oyuna giren Kocaelisporlu futbolcu Gökhan Bozkaya, oyunun 87. dakikasında kaleci Metin'den topu istedi. Kalecinin topu kendisine atması üzerine Gökhan, maçın 4-1 sona ermemesi için, aldığı meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.  Ev sahibi ekip ile Kocaelisporlu futbolcular arasında zaman zaman gergin anların yaşandığı maç bu skorla tamamlandı. 

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