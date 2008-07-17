Skoru koruyamadılar

Tempo24 - Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya Üçüncü Lig takımlarından SC Paderborn ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım, skor üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Galatasaray, 20. dakikada Barış Özbek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına 1-0 üstün giden sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda daha iyi bir performansı sergilemesine rağmen 72. dakikada Kumbela'nın kaydettiği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SKIBBE: GÖZÜM OYUNCULARIMIN ÜZERİNDE

Galatasaray'ın teknik direktörü Michael Skibbe, sarı-kırmızılı akımın Almanya Üçüncü Lig takımlarından SC Parerborn ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını sezon boyu takibe alacağını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, ''İyi bir kadro çıkartmak için gözüm onların üzerinde olacak'' dedi.

Skibbe, Almanya 3. Lig takımlarından SC Parerborn ile oynadıkları hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamada, eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, buna rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

İyi bir hazırlık maçı olduğunu ifade eden Skibbe, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında SC Paderborn takımının oyuna hakim olduğunu, karşılaşmanın 2. yarısında ise Galatasaray'ın daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

Takımı 25 kişi tutmak istediğini ifade eden Skibbe, ''Oyuncularımı sezon boyu takibe alacağım. İyi bir kadro çıkartmak için gözüm onların üzerinde olacak'' dedi.

Maç: Hazırlık Kampı 2. Maçı

Stat: Paragon Arena

Galatasaray

Aykut, Barış, Murat, Sinan, Volkan, Erhan, Aydın, Linderoth, Mehmet Güven, Ferdi, Ümit Karan

Yedekler: Orkun, Yaser, İrfan, Anıl, Ahmet

Goller: Dk. 20 Barış, dk. 72 Kumbela