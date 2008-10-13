Skibbe’ye ateşten gömlek



Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Kupası grubunda 22 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda başarılı olamazsa koltuğu sallanan Teknik Direktör Skibbe ile yollar ayrılacak





Galatasaray’da görevden alınması gündemde olan Teknik Direktör Michael Skibbe, 22 günlük süreçte adeta sırat köprüsünden geçecek. Cim-Bom bu dönemde Süper Lig ve UEFA Kupası grubunda birbirinden zorlu 6 sınava çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım ilk olarak 19 Ekim Pazar günü ligin lideri Trabzonspor’u, Ali Sami Yen’de ağırlayacak. Zirve yolunda büyük önem taşıyan bu mücadeleden 4 gün sonra 23 Ekim’de UEFA Kupası grubunda güçlü Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edecek olan Aslan ardından 26 Ekim’de Eskişehirspor deplasmanına gidecek.



Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 2 Kasım tarihinde Gaziantepspor’la sahasında puan mücadelesi yapacak. UEFA Kupası grubunda 6 Kasım’da Portekiz’de Benfica karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılı takım sadece 3 gün sonra ezeli rakibi Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kozlarını paylaşacak.



Rijkaard liste başı



Galatasaray’ın 22 günlük süreçte oynayacağı bu maçlarda ortaya koyacağı performans Teknik Direktör Skibbe’nin kaderini belirleyecek. Cim-Bom bu zorlu virajı başarıyla dönerse Skibbe yeniden güven tazeleyecek. Aksi halde yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp’ın ardından büyük olasılıkla koltuğu sallanan Alman hoca da görevden alınacak.



Bu arada, “Skibbe ile şu an sorunumuz yok” diyen Başkan Adnan Polat ile futbol şubesi sorumlularının, kapalı kapılar arkasında teknik direktör adaylarıyla görüşmeler yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Barcelona ile yollarını ayıran Frank Rijkaard’ı liste başında tuttukları ifade edildi.



‘Geleceği belirsiz’



Almanya’nın yüksek tirajlı futbol dergisi Kicker, Teknik Direktör Skibbe’nin, Galatasaray’daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Kicker’in internet sitesinde yer alan haberde, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan sarı-kırmızılı takımın, Bursaspor’a yenilerek Süper Lig’de 6. sıraya gerilediğine dikkat çekilerek, Skibbe’nin görevden alınabileceği vurgulandı. Dergideki değerlendirmede, Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve yöneticilerin, Alman hocaya biraz daha sabır gösterme konusunda isteksiz oldukları belirtilerek Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim veya Mircea Lucescu’nun, önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı takımın başına geçebileceği ileri sürüldü.



Aslan’da izin bitti



Galatasaray’da iki günlük tatil sona erdi. Teknik Direktör Skibbe’nin verdiği izinle hafta sonunu dinlenerek geçiren sarı-kırmızılılar, ligde lider Trabzonspor’la pazar günü İstanbul’da oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milli takım kamplarında bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular çalışmada yer almayacak.



