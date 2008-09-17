Skibbe’nin suçu değil



Alman teknik adam, Galatasaray’ın ilk 3 haftada 4 puan kaybetmesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyor. Ancak istatistikler, Cim-Bom’un Süper Lig’in en ofansif, en çalışkan, en çok gol arayan takımı olduğunu açıkça ortaya koyuyor



Sezonun ilk 3 haftasında 4 puan kaybeden Galatasaray’da Teknik Direktör Michael Skibbe ile futbolcular ağır şekilde eleştiriliyor, ancak rakamlar, sarı-kırmızılı takımın mücadelesini ve emeğini açıkça ortaya koyuyor.



Cim-Bom’un, Rumen ekibi Steaua Bükreş’e elenerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatmasından sonra güven kaybı yaşayan Alman hoca, ligde daha sonra üst üste alınan Kayserispor (0-0) ve Antalyaspor (1-1) beraberlikleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Yıldızlarla dolu kadrosunu Harry Kewell, Fernando Meira, Morgan de Sanctis ve Milan Baros gibi dünyaca ünlü oyuncularla güçlendiren Aslan’ın 3 maçta 5 puan kaybetmesi, Skibbe’ye duyulan güvenin biraz daha azalmasına yol açtı.



Yitirilen puanlar nedeniyle genç teknik adama yönelik eleştirilerin dozu giderek artıyor, fakat istatistikler Galatasaray’ın Süper Lig’in en ofansif, en çalışkan, en çok gol arayan takımı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.



Cim-Bom, takımları teknik tartıya koyan birçok istatistikte ligin en iyisi durumunda bulunuyor. Ligin en çok şut atan (58) takımı olan Galatasaray, isabetli şutta da (26) ilk sırada yer alıyor. Aslan, ceza alanına ortada (75) ve isabetli ortada da (19) bütün rakiplerinin önünde.



Rakamlar ortada



Sarı-kırmızılı takım, ofansif oyunun en önemli göstergelerinden köşe atışı sayısı ve topla oynama yüzdesinde de Süper Lig’in en başarılısı durumunda. İlk üç karşılaşmada toplam 26 korner kullanan (maç başına 8.6) Galatasaray topla oynamada da yüzde 59 ortalama yakaladı.

Cim-Bom’un ardından ligin en çok korner atan takımı Hacettepe (20) olurken, topa sahip olmada Beşiktaş ve Fenerbahçe yüzde 56 ile sıralandı.



