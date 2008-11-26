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Spor

Skibbe'nin Avrupa karnesi

Galatasaray'da, teknik direktör Michael Skibbe, sarı-kırmızılı takımla Avrupa kupalarındaki 7. maçına çıkacak.

26 Kasım 2008 02:00


UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Metalist takımını ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da, teknik direktör Michael Skibbe, sarı-kırmızılı takımla Avrupa kupalarındaki 7. maçına çıkacak.

Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi'ndeki Steaua Bükreş karşılaşmalarıyla kötü bir başlangıç yapan Michael Skibbe, ardından UEFA Kupası'nda sahaya çıkılan 4 maçı da kazanmayı bildi.

Skibbe idaresinde sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rumen temsilcisi Steaua Büskreş ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından deplasmanda 1-0 yenilerek elenirken, önemli bir gelir kaybına uğradı ve Alman çalıştırıcının takımın başındaki geleceği de henüz sezon başından itibaren tartışılmaya başlanmış oldu.


-UEFA KUPASI UĞURLU GELDİ-


Şampiyonlar Ligi'nde yaşanılan hayal kırıklığı sonrası UEFA Kupası, Galatasaray takımına ve Alman teknik adama uğurlu geldi.

Galatasaray, 1. turdan itibaren dahil olduğu UEFA Kupası'nda, Metalist karşılaşmasına kadar oynanılan 4 maçı da kazanmayı bildi.

Sergilenen futbolla eleştiriler alınan maçlarda İsviçre ekibi Bellinzona'yı deplasmanda 4-3, İstanbul'da ise 2-1 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. turda grup maçlarına da Ali Sami Yen Stadı'ndaki 1-0'lık Olympiakos galibiyetiyle iyi başlamayı bildi.

Michael Skibbe yönetiminde UEFA Kupası'ndaki son maçında Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, ortaya koyduğu başarılı futbolla yurt içinde ve yurt dışında bu kupanın favorileri arasında gösterilmeyi başardı.

Alman çalıştırıcı idaresinde Avrupa kupalarında toplam 6 maç yapan Galatasaray takımı, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 11 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 7 gol görmekten kurtulamadı.

Özellikle Turkcell Süper Lig'de alınan başarısız sonuçlar nedeniyle takımdaki geleceği tartışılan Michael Skibbe, Avrupa kupalarında son maçlarda başarılı bir performans sergiledi.

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