Skibbe’den davet!

Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe, kendisine haber verilmeden görevden alınan eski yardımcıları Davala ve Boekamp'ı Trabzon maçına davet etti, "Beni yalnız bırakmayın. Arkamdaki tribünde sizi görmek istiyorum" dedi



Galatasaray'da yönetimin geçen hafta yaptığı operasyon sonucunda, kendisinden habersiz olarak yardımcıları görevden alınan Teknik Direktör Michael Skibbe bugünkü Trabzonspor maçında bu durumu protestoya hazırlanıyor.

Sözleşmeleri fesh edilen iki yardımcısı Edwin Boekamp ve Ümit Davala'yı zorlu karşılaşmaya özel misafiri olarak davet eden Skibbe'nin, ikiliyle bir görüşme yaparak, "Maça gelin ve beni yalnız bırakmayın. Arkamdaki tribünde sizi görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Alman hocanın, Davala ile Boekamp'ı Ali Sami Yen Stadı'na getirerek, kendisini istifaya zorlamak isteyen futbol şubesine mesaj vermeyi amaçladığı kaydedildi.

Ancak Skibbe'nin kulüpteki durumunu daha da zora sokmamak için karşılaşmaya gelmek istemeyen Davala ve Boekamp ikilisinin bugün nasıl bir tutum içine girecekleri ise merak konusu oldu. Skibbe'nin ısrarlarına dayanamayan iki antrenörün Trabzonspor maçına gelmeleri halinde, teknik heyet ve futbolcu yakınlarına ayrılan misafir bölümünde oturacakları kaydedildi. Bu arada Skibbe'nin, sarı-kırmızılı takımın atacağı muhtemel gol veya gollerden sonra Ümit Davala ve Edwin Boekamp'a dönerek onları alkışlamayı düşündüğü de ifade edildi.

