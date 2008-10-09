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Spor

Skibbe: Yorgunluk ve sakatlar...

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe Bursaspor' karşı alınan yenilgiyi yorgunluğa ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

09 Ekim 2008 03:00


Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe Bursaspor' karşı alınan yenilgiyi yorgunluğa ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

Galatasaray teknik Direktörü Michael Skibbe, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, ''Bursaspor'u galibiyetinden ötürü kutluyorum'' derken, rakibin kontraatak futboluna ilk yarıda çözüm bulamadıklarını ve devreyi 1-0 yenik kapadıklarını kaydetti.

İkinci yarının hemen başında 2-0 yenik duruma düştüklerini anımsatan Skibbe, ''Skor 2-0 olmasına karşın iyi şeyler yapmaya başladık. İkinci yarı daha agresif bir futbol sergiledik. Skoru 2-1 yaptık ve goller bulmak için gerekli mücadeleyi ikinci 45 dakikada sahaya yansıttık. Yorgunluk ve sakatların çokluğu, yenilgide önemli etkendi. İstanbul'a yine hayal kırıklığıyla döndüğümüz için üzgünüz'' diye konuştu.

Skibbe, ''Bursaspor'u zirve için ciddi bir rakip olarak görüyor musunuz?'' sorusuna, ''Bursaspor, Trabzonspor gibi lige fırtına gibi başladı. Geçen sezon Sivasspor ligde önemli işler başarmıştı. Bursaspor'un da zirve için önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum'' yanıtını verdi.

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