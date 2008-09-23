Skibbe ve Lincoln güven tazeledi

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Bu sezon Galatasaray'ın kazandığı veya kaybettiği karşılaşmalardan sonra özellikle Teknik Direktör Michael Skibbe ve Brezilyalı yıldız Lincoln, en ağır şekilde eleştiriliyordu.Alman teknik adam Skibbe'nin oyun sistemi ve oyuncu tercihleri masaya yatırılırken, Brezilyalı yıldız Lincoln'ün ise kötü futbolu sebebiyle takımdan gönderilmesi gündeme getiriliyordu. Kocaelispor galibiyetinde önemli rol oynayan hem Skibbe hem de Lincoln yeniden göze girmeyi başardı.Bu kadar çok sakatlıklara rağmen elindeki kadroyu Kocaelispor karşısında sahaya en iyi şekilde süren genç teknik adam ile yaptığı asistlerle göz dolduran Lincoln, Sarı-Kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.Başkan Adnan Polat ve yöneticiler Kocaelispor maçından sonra yaptıkları toplantıda Teknik Direktör Skibbe ve Lincoln'e tam destek verme kararı aldılar. Hatta Sarı-Kırmızılı yönetim, Antalya ve Bellinzona maçından sonra, "Orta saha oyuncularımız sadece top ayaklarındayken oynuyorlar. Savunmaya yeterince destek vermiyorlar." diyerek üstü kapalı Skibbe'yi eleştiren Servet Çetin'i uyarma kararı aldı.Bu arada Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta ve Mehmet Topal'ın hafta sonu oynanacak Konyaspor maçına kadar iyileşecekleri belirtildi.