Skibbe skordan memnun

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik skordan memnun olduğunu söyledi.







Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçın sonunda oluşan 4-1'lik skordan gayet memnun olduğunu dile getirerek, ''Fakat bizim için çok zor bir maçtı, iyi başladık. İlk 30 dakikada birçok gol fırsatı elde ettik. İlk yarının sonunda 1-1 kapattık. Denizlispor'un bir oyuncusu kırmızı kartla oyun dışı kalmasından itibaren biz sorunlar yaşadık, çünkü rakibimiz normal bir şekilde savunmasına kapandı. Dolayısıyla biz o dakikadan itibaren ilk baştaki kadar pozisyona giremedik, Hakan'ın golü de maçın skorunun oluşmasını hazırlayan gol oldu'' şeklinde konuştu.







''HASAN'I SAKATLIĞI NEDENİYLE ÇIKARDIM''



Hasan Şaş'ın birkaç gündür süregelen bel ağrısı sorunu bulunduğunu anlatan Alman çalıştırıcı, bu oyuncuyu devre arasında ağrılarının devam etmesi nedeniyle oyundan almak zorunda kaldığını ifade etti.







İkinci yarıda Sabri sakatlanınca, 2. oyuncuyu da sakatlık nedeniyle değiştirdiklerini belirten Skibbe ''Mehmet Topal'ın da ufak tefek ağrıları vardı, ayrıca orta sahadan hücuma yönelik oyuncu kullanmak için Yaser'i oyuna aldım'' dedi.







Skibbe, ''Temponuz geçen seneye göre düşük'' şeklinde gazetecilerden gelen ifade üzerine de ''Avrupa şampiyonalarında oynayan oyuncular takıma geç katıldı. Bunlardan bazılarının da sakatlıkları vardı. Kamp süresince sakatlıklarımız da oldu. Kewell'in ve Linderoth'un sakatlıkları takımın ritmini etkiledi. Takıma yeniden katılan oyuncularla birlikte, maç oynadıkça eski formumuzu yakalayacağız, ben her geçen hafta oyunumuzu geliştireceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.







Her maçın kendine göre temposu olduğunu anlatan Michael Skibbe, ''Bu maçla Steaua Bükreş maçındaki tempo aynı olmayacak. Steaua Bükreş maçında aynı oyunumuzu oynamayacağız'' dedi.







Skibbe, Steaua Bükreş maçına kadar Sabri'nin iyileşmesini umduğunu da ifade etti.



YALÇIN: OYUNDAN MEMNUNUM

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, ligin ilk haftasında Galatasaray'dan puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, ''Oyundan memnunum, iyi mücadele ettik'' dedi.



Genç ve yeni bir takım olduklarını dile getiren Yalçın, ''Takım olma yolunda önemli adımlar attık. İlk yarıda Kamil Abitoğlu, bize göre ilk sarı kartı Murat'a ucuz gösterdi. İkinci kırmızı olmasıydı buradan puan alıp güle oynaya gidecektik. Oyunumuz ilerisi için bana umut verdi'' diye konuştu.



Ali Yalçın, oyuncu Murat'ın gördüğü ikinci sarı kartın acemice olduğunu sözlerine ekledi.

