Skibbe: Memnunum



Fortis Türkiye Kupası'nda Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Michael Skibbe, takımının sergilediği oyundan memnun olduğunu söyledi.







Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, ''Altay takımını gösterdiği oyundan ve performanstan dolayı tebrik etmem gerekiyor. Aynı zamanda kendi takımımı da tebrik etmem lazım. İlk devrede iyi oynamaya başlamıştık, ikinci yarıda bunu sürdürdük. İlk yarıda çok pozisyona girmemize rağmen değerlendirememiştik. Yolumuza devam ettiğimiz için mutluyum. Kupada İstanbul'daki son Malatyaspor maçına da galibiyet parolasıyla başlamak istiyoruz'' diye konuştu.



Skibbe, Lincoln'un eksikliğini hissettiklerini, bu oyuncunun iyi fikirlere sahip bir oyuncu olduğunu, ancak diğer hücum oyuncuları için de bunun geçerli olduğunu söyledi.



1 ya da 2 genç oyuncunun sürekli oynayabileceği takımlara kiralık verilebileceğini kaydeden Skibbe, omuzunun üzerine düşen Servet'in durumu hakkında tam bir bilgi sahibi olmadığını, yapılacak detaylı muayeneden sonra gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.



Skibbe, takıma yeni transfer yapılmasını istemediğini yineleyerek, Linderoth ve Emre Güngör gibi sakat futbolcuların takıma katılmalarının kendilerine güç vereceğini sözlerine ekledi.



Altay Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, güzel bir golle öne geçtiklerini, ancak rakibin Galatasaray olması ve skoru koruma içgüdüsüyle geri çekildiklerini ve basit hatalar yaptıklarını söyledi.

