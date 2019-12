Skibbe: Kafa karıştırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Konyaspor maçında ikinci yarıda taktik anlamda rakibin kafasını karıştırarak galibiyete ulaştıklarını söyledi.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Konyaspor maçında ikinci yarı yaptıkları taktiksel değişiklikle skoru lehlerine çevirdiklerini söyledi.



Skibbe, karşılaşmadan sonra düzenlediği basın toplantısında, Konyaspor'un futboluna saygı duyduğunu ifade ederek, ''Birinci golden sonra bizim futbolumuzu engellediler. Tempomuza ayak uydurdular. Bu galibiyette bize yardımcı olan şuydu; ilk yarının bitmesiyle ikinci yarıda taktik anlamda farklı çıktık, Kewell'i öne aldık. Bu taktiksel değişiklikle rakibimizin kafasını karıştırdık ve oyun oynamalarını engelledik ve kazanmayı bildik'' dedi.



4 gollü galibiyetlerin sürdüğünün hatırlatılması üzerine Skibbe, ''Umarım ki bundan sonra böyle devam eder. Tabii ki bir daha ki maç neyi gösterir bilemeyiz, bu skorların devamını istiyoruz'' ifadesini kullandı.



Skibbe, her zamanki gibi standart ve basit bir gol yediklerini dile getirerek, ofansif futbol oynayarak çok gol bulduklarını, ancak gol de yediklerini, bunu önlemek için çalışacaklarını anlattı.



Lincoln'ü övdü



Lincoln'ün mücadelesinden ve performansından çok çok memnun olduğunu kaydeden Alman teknik adam, ''Bütün özelliklerini sahaya yansıttı ve bunu bir kafa golüyle süsledi'' dedi.



Lincoln'ün gerçekten çok saygın bir futbol oynadığını anlatan Skibbe, Brezilyalı oyuncunun iyi futbol oynarken, bunu rakiplere de saygı göstererek yaptığını öne sürdü.



Tüm oyuncularla iyi anlaştığını ifade eden Skibbe, ''Herhangi bir futbolcuyla farklı davranmıyorum. Teknik direktörlük hayatımda her zaman bu böyle olmuştur. Onları iyi anlamak için yakın davranıyorum. Futbolcu teknik direktörlük ilişkileri her zaman saygıya dayanır. Bu iyi niyet ve samimiyet görev sınırları içinde olmalı'' şeklinde konuştu.



Feldkamp'ın İstanbul'a gelmesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Feldkamp bizim davetlimizdi. Eşiyle birlikte geldi. Bu konuda geleceğimle ilgili bir kaygı duymuyorum. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz'' dedi.



Skibbe, Bellizona takımını son iki maçında analiz etmeye çalıştıklarını da anlatarak, ilk maçtaki 4-3'lük skorun avantajını iyi değerlendirip, gruplara kalmayı istediklerini sözlerine ekledi.



Öte yandan Alman teknik adam maç sonrası yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında bu galibiyeti hayatını yitiren Galatasaray taraftarı Alpaslan Dikmen'e hediye ettiklerini söyledi.