Skibbe'nin yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın görevlerine son verilmelerinin ardından, Alman hocanın da her an görevine son verilecek gibi bir ortamın oluşması sonrasında Polat, böyle bir gelişmenin olmayacağını söyledi.Polat, "Skibbe ile devam ediyoruz. Eğer ayrılmak isteseydik, bunu hemen yapabilirdik. Skibbe'nin yüksek bize sorun olacak yüksek tazminatı da yok. Biz Skibbe'nin takımı her geçen gün daha iyiye götüreceğini düşünüyoruz ve kendisine sürekli yardımcı olacağız. Adnan Sezgin ve Haldun Üstünel sürekli hoca ile yakın temastalar" dedi.Adnan Polat, Ümit Davala'nın görevine son verilmesinin eleştirilmesi üzerine ise, "Ümit Davala'yı uzun bir planlama için düşündük. 2-3 yıl sonra Galatasaray Teknik Direktörü olarak düşünüyorduk. Ama Ümit Davala, antrenmandan 10 dakika önce Florya'ya gelip, 10 dakika sonra gidiyor. Bir memur zihniyeti ile hareket ediyordu. Biraz da hatayı kendinde arasın. Edwin'de Ümit gibi hareket ediyordu. Bu yüzden Skibbe ile yardımcılarının görev durumları kıyaslanamaz. Skibbe ile devam ediyoruz. Bu konuda spekülasyonlar sona ermeli" diye konuştu.