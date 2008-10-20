Skibbe: 'Görevimin başındayım'



Galatasaray'da son günlerin tartışılan ismi teknik direktör Michael Skibbe, 3-0 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası, "Sözleşmemin bitimine kadar görevimin başındayım" dedi.







Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, sözleşmesinin sonuna kadar görevinin başında kalacağını söyledi.



Skibbe, Ümit Davala ve Boekamp'un kendileriyle birlikte olmaması için üzgün olduğunu belirterek, ''Benim onlarla beraber çalışma ortamım gayet iyiydi. O yüzden ikisinin de aynı şekilde mutlu olabilecekleri iş imkanı bulabilirlerse sevinirim. İkisi açısından da bu şekilde çabuk bir gelişme olacağından eminim. Burada da hazır fırsat bulmuşken ikisine de çalışma ortamımızdan dolayı teşekkür ederim'' dedi.



Skibbe, kendisi ile ilgili spekülasyonların sorulması üzerine de, ''Türkiye'de çalışan her hocanın, kendi işi ve takımına konsantre olmaları gerekiyor. Ben konsantrasyonumun başka yöne sapmasına izin vermem. Sözleşmemin bitimine kadar görevimin başındayım. Sözleşmemde tazminat maddesi de yok'' ifadesini kullandı.



Karşılaşmanın 10-15 dakikasında Trabzonspor'un iyi oynadığını ve pozisyon bulduğunu kabul eden Alman çalıştırıcı, kendilerinin ise bu anlarda kötü oynadıklarını belirtti.



Skibbe, maç içinde tempo ve pas yüzdesi olarak artış gösterebildiklerini anlatarak, ''15. dakikadan itibaren maç sonuna kadar hep pozisyon bulmaya çalıştık ve bulduk. Oyunun hakimi biz olduk. Takımımızda son yaşanan gelişmelerden sonra oyuncularımın böyle reaksiyon göstermesine çok sevindim. Ligde ilk 3'e yaklaştığımız için de sevinçliyim'' şeklinde konuştu.



Trabzonspor'un oyuna iyi başlamasına şaşırmadığını dile getiren Skibbe, ''Rakibimizin, bu kadar iyi bir maçlar oynayıp, buraya kadar geldiği için bu maça da iyi başlayabileceğini düşünüyordum'' derken, kaleci Tolga'nın hataları ile ilgili bir soruyu da, ''Tolga genel olarak iyi bir oyun çıkardı diyebiliriz, önemli pozisyonları da kurtardı. İlk golde suç bulmuyorum Tolga'ya, ikinci golde de iyi bir kaleciye karşı ölü topta gol bulduğumuz için memnunum'' yanıtını verdi.



"'Bugün uluslararası düzeyde bir maç izledik'' diyen Skibbe, özellikle teknik ve ikili mücadele açısından oyunun üst düzeyde olduğunu kaydetti.



Skibbe, maça iyi başlamamalarına rağmen sonra tempolarını yükseltebilmelerinden dolayı da ayrıca memnun olduğunu söyledi.



Feldkamp'ın kendileri adına maçları izlediğini kabul eden Skibbe, ''Bizim adımıza maçları izliyor. Bundan haberdarım. Kulüp olarak daha önce bir program çizmişler. Teknik danışman olarak belirlenmiş. Ama saha içine karışmayacak'' ifadesini kullandı.



Skibbe, Olympiakos maçıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini dile getirerek, ''İlgilenmem gerekiyor. Ayhan'ın hafif bir sakatlığı var. Buna göre de perşembeye kadar görmemiz gerekiyor'' dedi.



Maçta kırmızı kart gören Lincoln'ün en büyük cezayı Eskişehirspor maçında oynayamamakla görmüş olduğunu söyleyen Skibbe, ''Kendisi her takımda bu tip durumlarda olduğu gibi bir ceza yemiş oldu. Buna rağmen çok formda olması nedeniyle sevinçliyiz. İstanbul'daki ilk lig maçında oynayacağı için memnunuz'' diyerek sözlerini tamamladı.

