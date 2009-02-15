Skibbe, Feldkamp'ı aratıyor



Turkcell Süper Lig'de Skibbe yönetiminde 20. hafta itibariyle 37 puan toplayabilen Galatasaray, geçen sezon Feldkamp idaresinde aynı sürede 45 puan kazandı.



Alman teknik direktör Michael Skibbe yönetimindeki Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 20. hafta itibariyle gösterdiği performansla geçen sezonun gerisinde kaldı.



Skibbe yönetiminde, 20. hafta itibariyle 37 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon aynı sürede Karl Heinz Feldkamp idaresinde 45 puanla lider durumda bulunuyordu.



Bu sezon özellikle dış saha maçlarında önemli puan kayıpları yapan Skibbe'nin Galatasaray'ı, geçen sezon vatandaşı Felkamp'ın yönettiği takımın 8 puan gerisinde kaldı.



Geçtiğimiz sezon Feldkamp'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray, 20 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken, bu sezon Skibbe idaresindeki takım 20. hafta sonunda 5. yenilgiyle tanıştı.



Michael Skibbe yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmadan 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 37 puanda bulunan sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Karl Heinz Feldkamp idaresinde aynı sürede 13 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi sonunda 45 puanla lider durumdaydı.

