Skandal görüntüler internette

T24 - Kısa bir süre önce 18 yaşına giren ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri internete sızdı.
'Hannah Montana' adlı televizyon şovuyla küçük yaşta üne kavuşan Miley Cyrus, bir skandala daha imza attı.
Cyrus'ın arkadaşlarıyla gittiği bir partide uyuşturucu içerken çekilen görüntüleri internete sızdı.
Hollywood ünlülerine yönelik özel haber, fotograf ve görüntüleri yayınlamakla adını duyuran 'TMZ sitesi', Amerikalı genç yıldızın uyuşturucu içerken çekilmiş video görüntülerini internette yayınladı.
Miley Cyrus, geçtiğimiz haziran ayında 'Britain's Got Talent' adlı TV yarışmasındaki performansı sırasında ona eşlik eden dansçı kızlardan biriyle öpüşerek medyada geniş şekilde yer bulmuştu.