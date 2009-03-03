Şizofrenlerin beyinleri daha farklı çalışıyor

Imperial College London'dan bilim insanları, 23 sağlıklı kişiyle şizofren 28 kişinin beyin dokularını analiz etti. Bu örnekleri, ABD'deki aynı sayıdaki bir gruptan alınan örneklerle karşılaştırdı.Şizofrenlerden alınan örneklerde farklı çalışan 49 gen tespit edildi. Bu genlerin çoğunun, hücrelerin birbirleriyle iletişim biçimini kontrol ettiklerinden yola çıkılarak, hücreler arasındaki hatalı iletişimin, hastalığa yol açabileceği sonucuna varıldı.Araştırma başkanı Jackie de Belleroche, şizofrenlerin beyinlerinde neyin yanlış gittiğini anlamaya çok yaklaştıklarını belirtti.Halüsinasyonlar, yanılsamalar ve hastalıklı düşüncelerle kendini gösteren rahatsızlık, erkeklerde kadınlara göre daha yaygın görülüyor ve her yüz kişiden birini etkiliyor.