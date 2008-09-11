Japonya'daki Psikoloji Bilimleri Enstitüsü'nden Tusuyoshi Fujita Miyakawa ve ekibinin, değişime uğratılan farelerde yaptığı araştırma, şizofreniye yakalanan farelerin beyinlerindeki bellek merkezi hipokampus içinde bulunan "dentat girus" bölgesinde olgunlaşma sorunu olduğunu gösterdi.



Araştırmada, dentat girustaki sinirlerin yapısal ve psikolojik olarak yeterince olgunlaşmadığına, bunun da şizofreninin nedeni olabileceğine dikkat çekildi.



"Moleküler Beyin" adlı dergide yayımlanan araştırmada, teşhis için bu bölgenin de incelenmesinden yararlanılabileceği belirtildi. Doktorlar, davranışsal belirtilere göre şizofreni teşhisi koyuyor.

