Şizofren hastası hükümlüye af yok!



Burcu Karakaş / T24



Kemal Gömi, İTÜ İnşaat Mühendisliği 3. sınıfta okurken örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine girdiğinde 23 yaşındaydı. Dev-Sol davasından "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme" suçundan idamla yargılanırken cezası müebbet hapse çevrilen Gömi, 19 yıldır cezaevinde yatan şizofreni hastası bir hükümlü. Halen Ankara 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde yatan Gömi, 2006 yılından bu yana kronik şizofreni hastalığı tedavisi görüyor.



Hastalığı defalarca raporlarla belgelenen hükümlünün cezaevinden arkadaşları, Gömi'nin durumunu bir mektupla şöyle duyurdu:



"Kemal Gömi, şizofreni hastasıdır ve uzun süre hastanede ve ayakta olmak üzere tedavi görmektedir. Hastalığı kronisite kazanmış olup, şu an kendine bakamaz derecede güçsüzlük ve zayıflık içerisine sokmuştur. Düşünce ve duyguları donuk, çok uzun süreler boyunca yatağından çıkamaz ve sandalyesinden kalkamaz hale gelmiştir. Adeta bitkisel hayat sürüyor gibidir. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslenmek istiyoruz. Ocak 2008'de aynı hastalığa ve cezaya sahip Mehmet Akatekin'e af yetkinizi kullanmıştınız. Aynı duyarlılığı Kemal Gömi için de göstereceğinize inanıyoruz."



Kemal Gömi'nin avukatı Özkan Köylüoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun müvekkiline vermiş olduğu 22 Eylül 2010 tarihli raporda, "Kemal Gömi'nin 'rezidüel şizofreni' denilen akıl hastalığı olduğu, halihazırda T.C. Anayasası 104/b maddesi kapsamında sözü geçen sürekli hastalık olarak değerlendirildiği" ifadesine yer verilmesine rağmen tahliye edilmediğini belirterek şöyle konuştu:



"Verilen en son raporda (22 Eylül) 104/b maddesi kapsamında yani affa uygun olduğu belirtilmiş. Ancak cumhurbaşkanı aralık ayında Adalet Bakanlığı'nın bu rapora dayanarak yaptığı af başvurusunu reddetti. Biz de ayrıca başvuru yapmıştık, bizim başvurumuz da şubat ayında aynı başvuru önceden yapıldığı ve yapılacak başka işlem olmadığı için reddedildi. Bunların üzerine ilave başvuru gerçekleşmedi. Gömi, Hayata Dönüş Operayonu sırasında Ümraniye'deydi. Orada arkadaşlarını kaybetti, yoğun şiddete maruz kaldı, ölümle burun buruna geldi. Zaten sonra da tecrit başladı, F tipine nakloldu. Rahatsızlığının kökleri eskiye gitse de 2003 yılında baş gösterdi. Kendisini en son şubat ayında gördüm. Fotoğraftakinden daha kötü gözüküyordu."





