-SIZINTIYI HAFTALAR ÖNCE BİLDİRMİŞ NEW ORLEANS (A.A) - 20.07.2010 - ABD tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan, Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı için yürütülen hükümet soruşturması çerçevesinde ifade veren bir BP çalışanı, kritik bir sızıntı olduğunu üstlerine "kazadan haftalar önce" bildirdiğini, ancak bu konuda resmi makamlara haber verilip verilmediğini bilmediğini belirtti. BP firmasının, kazanın meydana geldiği petrol kuyusundaki şefi olan Ronald Sepulvado, "kritik güvenlik cihazında" bir sıvı akışkan sızıntısı olduğunu belirlediklerini söyledi. Bu sızıntının ardından patlama olmuş ve petrol platformu, çıkan yangının ardından devrilmiş, kuyunun petrolü denize fışkırmaya başlamıştı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, BP firmasının, 20 Nisan'daki patlama öncesindeki bu sızıntıyı BP'nin ciddiye alıp almadığını, patlamayı önlemek için gerekeni yapıp yapmadıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sepulvado'nun kaza öncesindeki sızıntıyı BP'deki üstlerine bildirmesi durumunda, firmanın bu durumu ABD federal yetkililerine rapor etmesi gerekiyordu.