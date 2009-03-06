'Sizi çamaşır makinaları bile paklamaz'

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, yerel seçimler öncesi Tunceli'de beyaz eşya dağıtılmasıyla ilgili olarak ``Sayın Erdoğan dağıttığınız çamaşır makineleri bile sizi paklayamaz'' dedi.





Belediye Meydanı'nda düzenlenen DTP mitingine Genel Başkan Ahmet Türk'ün yanı sıra Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Batman Milletvekili Bengi Yıldız ile Muş milletvekilleri Sırrı Sakık ve Nuri Yaman da katıldı.



Mitingte yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden Ahmet Türk, Türkiye'de Kürt sorunu çözülmediği sürece sorunların aşılmasının mümkün olmayacağını belirterek şöyle dedi:



“Seçim gittikçe yaklaşıyor ama kömür, makarna, çamaşır makinesi ile halkı susturmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan, çamaşır makineleri bile sizi paklayamaz. Bizim halkımız neredeyse biz oradayız. Mevki makam için siyaset yapmıyoruz. Özgür bir gelecek için halkımızla omuz omuza olacağız. Şimdi bizleri etnik milliyetçilik yapmakla suçluyorlar. Oysa biz buna tamamen karşıyız. Bu topraklarda Türklerle, Lazlarla, Çerkezlerle yıllarca kardeşçe yaşamışız.''



Ahmet Türk inkarcı, imhacı politikalar uygulayanların Kürtleri kazanamayacağını belirterek, “Kürtler özgürlüklerine düşkün bir haktır. Ülkede çeşitli sorunlar var. Ama en önemlisi olan Kürt sorunu çözülmedikçe ne demokrasi ne de özgürleşme olur. Artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Kürtler bu ülkede özgürce yaşamak istiyor, kardeşlik, barış ve demokrasi istiyor. Türk halkı ile özgürce eşit şartlarda ve kardeşçe yaşamak istiyor' 'dedi.



Devletin bir yandan TRT Şeş yayınını başlatırken, diğer yandan kendilerine Kürtçe konuştu diye tutanak tuttuğunu söyleyen Ahmet Türk, ``Ben bu iki yüzlülüğü ortaya çıkarmak için Meclis'te Kürtçe konuştum ama bizi vatan haini ilan ettiler'' diye konuştu.



Mitingde konuşan DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ise, Muş Belediye Başkanı AKP'li Necmettin Dede'yi eleştirerek ``Şimdiki belediye başkanımız ve AKP adayımız eski bir emniyetçi ve halen göğsünde polis rozeti taşıyor. Bu halka sivil kafalı idareciler lazım. Biz geldiğimiz zaman halka tepeden bakmayacağız. Muş nasıl Kürtlerin ana yurdu ise Türklerin ve Çerkezlerin de anayurdudur'' dedi.

