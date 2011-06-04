'Siz ülkenizde neden devrim yapmıyorsunuz?' dedi, okuldan atıldı

T24- Kuveyt'te 10 yaşındaki Mısırlı bir öğrencinin, okulda öğretmenine, "Siz ülkenizde neden devrim yapmıyorsunuz?" diye sorduğu için okuldan kovulduğu iddia edildi.

Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin Kuveyt'in El Rai gazetesini kaynak göstererek yayınladığı haberine göre, El Şaya okulu 5. sınıf öğrencisi Besim Fethi, "isyanı teşvik etmek" suçlaması ile öğretmeni tarafından okuldan kovuldu.

Çocuğun babasının okula yönetimine başvurması üzerine, okul yönetiminin, söz konusu öğrencinin kovulma sebebi olarak, "isyanı teşvik etmek" suçlamasını gösterdiği belirtildi.

Haberde, öğrenci velisinin, konu ile ilgili Kuveyt Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduğu ifade edildi.

Petrol zengini Kuveyt'te, binlerce Mısırlı işçi olarak çalışıyor.