'Siz teröristsiniz, siz katilsiniz!'

DTP Milletvekili Hasip Kaplan ile eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, dün gece katıldıkları bir televizyon programında birbirlerini sert şekilde suçladılar.

Dün gece, Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar'ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programında "İstanbul'da ve Güneydoğu'da tırmanan şiddet olayları tartışıldı ve "PKK ne istiyor?" sorusunun cevabı arandı.



Başbakan'ın sabrı taşmış!



Hasan Celal Güzel, Başbakan Erdoğan'ın "Tek millet" sözünün yanlış anlaşıldığını, iyiniyetle düşünülürse "Biz hepimiz bir milletiz" demek istediğini söyledi. Güzel, pompalı vatandaş için söylediği sözler için de "Başbakan'ın sabrı taşmış" dedi.



'Kim, kimi, kimin yurdundan kovuyor'



Güzel'den sonra söz olan Hasip Kaplan sözlerine "Başbakanların sabri taşamaz, böyle bir hakkı yok" diyerek başladı ve Erdoğan'ın "Beğenmeyen gider" sözleri için "Kim, kimi, kimin yurdundan kovuyor? Kim, kimi, kimin toprağından kovuyor? 2007'de aynı Başbakan "Ya sev ya terk et" lafı için 'Kimse bu lafı edemez' diyordu. Ne oldu bir senede?" diye sordu.



Başbakan gerginliği tırmandırıyor



Kaplan, Başbakan'ın bu sözü ettikten sonra pompalı tüfekli vatandaş için "Kendini koruyor" demesini de eleştirdi ve "Ben birkaç gündür samimiyetle bekledim. Başbakan'ın yanlış anlaşıldım diye özür diler dilemesini bekledim. Ama birinci gafın ardından ikinci gaf geldi" dedi. ve DTP'nin değil, Başbakanın ortamı gerginleştirdiğini söyledi.



Bu sözlerin ardından iki siyasetçinin tartışması dakikalarca sürdü. İkili arasında geçen diyaloglar şöyleydi:



HCG: Ben bu söylenenler karşısında pes diyorum. Sanki Başbakan durup dururken Ocak 2007'de söylediklerin bir tarafa bırakacak, sonra çek git diyecek. Böyle bir şey mi var?



HK: Dedi, ama dedi!



HCG: Hem suçlu, hem güçlü. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Her türlü arsızığı yapacaksınız...



HK: Böyle konuşmayın. Ters dönmüş kaplumbağa sendromu yaşıyorsunuz. Sizin ideolojinizi biliyoruz.



HCG: Ben de sizin ideolojinizi biliyorum. DTP, PKK'nın uzantısıdır. Siz benim muhatabım olamazsınız. Umrumda bile değilsiniz.



HK: Siz de benim muhatabım olamazsınız. Kendinizi ne zannediyorsunuz. Irkçılığı körüklediniz... Türküleri yasakladınız.



HCG: Siz teröristlerin TBMM'deki temsilcisisiniz... Türkiye'yi bölüp parçalamak istiyorsunuz. Sizde bir parça utanma olsa her türlü eylemi yapıp halkın karşısına zemzemle yıkanmış gibi çıkıp demokrasiden bahsetmezsiniz.



HK: Ben mi bok yedirdim yurttaşlara, ben mi 4000 köyü yaktım?



HCG: Siz teröristsiniz, katilsiniz... 70 milyon böyle düşünüyor. Sizler Türküyle Kürdüyle Türkiye'nin başının belasısınız... Türkiye'nin katillerisiniz siz.



HK: Siz bütün Türkiye'nin tüm olaylarını bir defada bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorsunuz. Biz bir senedir Meclis'teyiz haberiniz var mı?



HCG: Tabii dağlardaydınız...