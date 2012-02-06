Siz sildiniz Facebook hala silemedi



T24 - Kullanıcıların üç-dört yıl önce profillerinden çıkardığı fotoğrafların, hala Facebook'un sunucularında saklı olduğu ortaya çıktı.







ntvmsnbc'nin haberine göre; Ars Technica sitesinin geçtiğimiz hafta değindiği konu üzerine, Fecebook Cuma günü bir açıklama yaparak, “kullanıcıların profillerinden kaldırdığı fotoğrafların birçoğunun hala eski sunucularında bulunduğunu” itiraf etti.



Dünyanın en büyük sosyal medya ağı, “site içeriğinden anında siliniyor olsa da, kullanılan eski sistemin yavaşlığı nedeniyle fotoğrafların sunuculardan kaldırılmasının üç yılı bulabildiğini” açıkladı. Şirket, siteden kaldırılan içeriğin sunuculardan silinmesi sürecini hızlandırmak için yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Kullanıcılar, yıllar önce sayfalarından sildikleri fotoğraflara, fotoğrafların linklerini kaybetmedikleri sürece hala erişim sağlayabilir.





Fotoğraflar hiçbir zaman kaybolmuyor

Ars Techica, silinen fotoğraflara, fotoğrafın linki kullanılarak erişim sağlanabildiğini ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkardı. Silinen fotoğrafların kaybolmadığı bilgisi, eski çalışanlarının intikamından çekinen, bir aile sorunun önününe geçmek isteyen veya yakınlarının izni olmadan fotoğraf yükleyip sonradan bu fotoğrafları silen kullanıcıları endişelendirdi. Facebook, konuya dikkat çekilmesi üzerine “fotoğrafların içerik dağıtım ağından (CDN) kaldırılmakta olduğunu" açıkladı.



Ancak bir yıl sonra fotoğraflara linkleri aracılığıyla erişim sağlanabildiği anlaşıldı. Dahası, bu sorun bugün de devam ediyor. Mağdur duruma düşen kullanıcılardan teknoloji sitelerine mail yağıyor. ABD’li bir kullanıcı Ars Technica’ya attığı mailde, “çocukluğundan kalma çıplak bir fotoğrafı arkadaşının kendisinden izin almadan Facebook’a yüklediğini, ardından bu fotoğrafı Mayıs 2008’de sildiğini ancak bugün hala fotoğrafa linkini kullanarak erişim sağlayabildiğini” ifade etti.





Facebook: Silmeye çalışıyoruz



Facebook, tekrar gündeme gelen konu hakkında sayısız şikayetle karşı karşıya. Şirket sözcüsü Frederic Wolens, “CDN sistemindeki fotoğrafları silmesi için kullandığımız eski sistem tüm fotoğrafları silmemiş” derken şu ifadeleri kullandı:



“Facebook ara yüzünden kaldırılan fotoğrafları sunuculardan 45 gün içinde silecek yeni sistem yakın zamanda hayata geçecek... Eski sistemin silmediği az miktardaki fotoğrafta bu sistemle silinecek. Yeni sistemin iki ay içinde hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.



Analistler, yıllardan beri gündemde olmasına rağmen önüne geçilmeyen sorunun, birkaç ay içinde halledileceği sözünü pek inandırıcı bulmadı.







