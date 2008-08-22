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Bilim / Teknoloji

Siz konuşacaksınız, bilgisayarınız yazacak

Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem, yazılım şirketi CTD'nin Intel'in en son teknolojilerini kullanarak artık Türkçe konuşmayı bilgisayarlara aktarabileceğini bildi

22 Ağustos 2008 03:00

Intel Türkiye ve yazılım şirketi CTD, Türkçe konuşmayı bilgisayarlara aktarabilecek bir teknik geliştirdi. Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem yazılım firmalarını doğru teknolojiler kullanmaya yönlendirdiklerini ve yazılım şirketi CTD'nin, konuşma ve tanıma üzerine çalıştığını söyledi. Ertem sözlerine şöyle devam etti: "Hep bir hayalimiz vardı; biz konuşacağız, bilgisayar yazacak. Artık bu gerçek olacak. En son teknolojilerle ve geliştirdiğimiz ürünlerle performans o kadar arttı ki CTD, şu anda yeni bir ürün sunuyor. CTD, bizim en son teknolojilerimizi kullanarak artık Türkçe konuşmayı bilgisayarlara aktarabilecek. Siz Word'ü açacaksınız, konuşacaksınız, bilgisayarınız yazacak".

Türkçe destekli olacak

Ürünün Eylül veya Ekim aylarında Türkiye'deki tekno marketlerde yerini alması bekleniyor. Yine bu proje kapsamında, konuştuklarınızı bir kaç farklı dile çevirerek yazacak yazılımların üzerinde de çalışılıyor. Yani siz Türkçe konuşacaksınız, bilgisayarınız İngilizceye çevirerek yazacak. Şu an sadece İngilizce üzerinde çalışılsa da, diğer dillerde buna ilave edilecek ve Türkiye'den, Intel bünyesinde dünyaya yayılacak.

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