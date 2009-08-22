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Kültür-Sanat

Siz hiç mavi fil gördünüz mü?

Animasyon filmlerineyenisi eklendi: Mavi Fil/The Blue Elephant 28 Ağustos'ta vizyona girecek

22 Ağustos 2009 03:00

Muppet Show ve Susam Sokağı gibi yapımlarla tanınan Jim Henson imzası taşıyan animasyon Mavi Fil/The Blue Elephant 28 Ağustos'ta vizyona girecek

 Bilgisayar animasyonu macera filminin yönetmenliğini Kompin Kemgumnird yaptı. Senaryosunu Amraporn Pandinthong ve Evan Spiliotopoulos’un yazdığı filmde, Jeremy Redleaf, Carl Reiner, Thomas Sharkey, Martin Short seslendirme yaptı. Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda ise Timuçin Esen, Ozan Güven ve Ezgi Mola yer aldı. Filmin konusu özetle şöyle: Khan Kluay, ormanın derinliklerinde bağımsızca büyüyen meraklı, yaramaz, genç bir fildir. Kayıp babasına ait doymak bilmez merakının sonucunda maceraya sürüklenir. Göğüs germek zorunda kaldığı zorluklar onu daha güçlü biri yaparken, olaylardan almış olduğu dersler onu cesaretli ve gururlu enerjik bir file dönüştürür. Aynı zamanda çok da iyi kalplidir. Bu zorlu yolculuğunda birçok değişik hayvanla karşılaşır ve onların yardımları sayesinde hem birçok güçlüğün üstesinden gelir, hem de ileride tüm zamanların en
kahraman fili olmasına zemin hazırlar. 

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