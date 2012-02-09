Siz de bırakabilirsiniz

T24- 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde kendiniz ve sevdikleriniz için bir karar alın ve sigarayı bırakın. Milyonlarca kişi yaptıysa, siz de yapabilirsiniz.







Sigaranın zararları saymakla bitmiyor. Bu yüzden saymak yerine size iyi haberi verelim; milyonlarca sigara tiryakisi bu alışkanlığı yenebildiyse siz de yapabilirsiniz!



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez Duman, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman çok geç olmadığının altını çiziyor. Dr. Duman, sigaranın bırakıldığı ilk günden itibaren olumlu etkilerinin görülmeye başlayacağına işaret ederek, “Kalp hızınızın ve kan basıncınızın sigarayı bıraktığınız ilk günden itibaren normale dönmeye başlayacağını, dolaşım ve akciğer fonksiyonlarınızın birkaç haftada düzelme göstereceğini biliyor musunuz? Kalp krizi riskiniz ise ilk 2 yıl içinde göreceli olarak azalacak” diye konuşuyor.





10 adımda sigaradan kurtulun



Dr. Esra Sönmez Duman, sigarayı bırakmak için izleyeceğiniz 10 kilit adımı şöyle sıralıyor:





NEDENLERİ YAZIN: Sigarayı bırakmak için en önemli kişisel nedenlerinizi yazın. Kişisel motivasyonun sigarayı başarılı bir şekilde bırakmak için en önemli etken olduğunu unutmayın. Sigara içme isteği duyduğunuz zamanların kaydını tutun. Böylece tetikleyen unsurları tespit eder, önlemlerinizi alabilirsiniz.

TARİH BELİRLEYİN: Sigarayı bırakmak için takviminizden bir tarih işaretleyin ve bu günü değiştirmeyin.

BIRAKMA SÜRECİNDE SİZİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİN: Tüm sigara tiryakileri bırakma sürecinde farklı düzeylerde yoksunluk yaşar. Nikotin yoksunluğuna karşı hissedilen fiziksel belirtiler (gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, vb) yaklaşık 2 hafta sürer. Şiddetli yoksunluk durumlarında şikâyetler 3 aya kadar devam edebilir.

TETİKLEYİCİLERDEN UZAK DURUN: Diğer arkadaşlarınızın sigara içtiği sosyal ortamlar gibi sigara içme isteğinizi tetikleyen durumlardan uzak durun. Normalde sigara molası için aldığınız zamanlarda kısa bir yürüyüşe çıkın.

PLANLI, PROGRAMLI OLUN: Sigarayı bırakma programlarının ideali 4 hafta ile 8 hafta uzunluğunda olanlardır. İyi programlar konu hakkında uzmanlaşmış hekim ve psikologlarla birebir görüşmeler de içerir.

KİLONUZ İÇİN ÜZÜLMEYİN: Sigara içenlerin üçte biri bıraktıklarında kilo alır. Bununla birlikte, bu kişilerin yüzde 90’ı bu kiloyu 1-2 yıl içinde verir.

YARDIMCI İLAÇLARI KONUSUNDA BİLGİ ALIN: Sigara bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçları kullanmak için bir Göğüs Hastalıkları uzmanından görüş ve yardım alın.

NİKOTİN TERAPİSİ: Sakız veya bant şeklinde nikotin tedavisi bırakmanıza yardımcı olabilir.

BIRAKTIĞINIZI DUYURUN: Aile ve arkadaşlarınızın sigarayı bırakmaya çalıştığınızı bilmelerini sağlayın. Sigara içme isteğinizi önlemek için desteklerini isteyin.

CESARETİNİZİ KIRMAYIN: Sigarayı bırakmakta başarılı olanların birçoğu bu alışkanlıktan kurtulmak için uzun yıllar boyunca ortalama 4 kez sigarayı bırakmayı denediklerini itiraf ediyorlar. Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılığından asla vazgeçmeyin.



