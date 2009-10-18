Siz bu yüzü rüyanızda gördünüz mü?

Rüyalarında aynı adamı gören binlerce insan bu gizemi çözmek için bir internet sitesi kurdu

Siteye yaklaşık 50 ülkeden “Ben de rüyamda bu adamı görüyorum” diyen on binlerce kişi akın etti.



New York kentinde terapi gören bir hasta 2006 yılında psikiyatristine uzun süredir rüyasında bir adamı gördüğünü söyledi. Hasta, daha sonra gördüğü adamın suratını çizerek doktoruna verdi. İki gün sonra doktorun bir başka hastası, masanın üzerinde duran bu çizimi gördü ve “Bu adamı uzun süredir rüyamda görüyorum. Siz tanıyor musunuz” diye sordu. Bunun üzerine şaşıran doktor, çizimi diğer psikiyatrist arkadaşlarına gönderdi.



Üç yıldır arıyorlar



Gelen haberler şaşırtıcıydı. Diğer meslektaşları da hastalarından bazılarının bu adamı rüyasında gördüğüne yemin ettiğini söyledi. Sonunda aynı adamı rüyalarında gören ABD’liler bir araya gelerek ve bir internet sitesi açtı. Siteye gösterilen ilgi inanılmazdı. Sao Paolo’dan, Sydney’e, Londra’dan, Moskova’ya binlerce insan siteye başvurarak bu adamı rüyalarında gördüğünü söylüyordu. Son üç yıldır, bu adamın kim olduğunu bulmak için büyük bir kampanya başlatıldı. Onlarca kentte sokaklara çizimin posterleri asıldı. Ancak hala bu adam bulunmuş değil.



Medyum diyen de var bilimle açıklayan da



Uzmanlar bu adamın kim olabileceğine dair birçok teori geliştirdi. İşte bazıları:



Sabit psikolojik bir yüz olabilir: Psikanalizmin kurucularından Carl Jung’un teorilerine göre, bu beynin stresli duygusal veya dramatik olaylarda gösterdiği bir yüz olabilir. Yani nasıl tüm insanların bilinçaltı tepkileri aynıysa, bilinç altımızda evrimsel olarak gelişen bir surat olabilir.



Bir fenomen olabilir: Birçok uzmanın da savunduğu bu iddia, en mantıklısı. Uzmanlara göre, bu resmi gören ve rüyalarda görüldüğünü öğrenen insanlar, etkilenerek onlar da rüyalarında görüyor.



Gündüz teorisi: Bu teoriye göre, rüyalarda gördüğümüz ve tanımadığımız insanların suratlarını aslında hatırlamıyoruz. Böylece, bu suratı, aslında rüyamızda görmüş gibi hatırlıyoruz ancak gördüğümüz bu adam değil.



Dini açıdan “ak sakallı dede”: Bazı dini teorilere göre, surat bir meleğin, yaratıcının veya temsilcisinin suratı olabilir. Suratın aynı olması, ancak söylediklerinin farklı olması da insanlara duymak istediği şeyleri söylemesi olabilir.



Rüya sörfçüsü: En ilginç teoriye göre, bu insan, bir medyum olabilir ve diğer insanların rüyasına giriyor olabilir. Bazılarına göre ise, bu surat, büyük bir şirket tarafından hazırlanan bir ürünün nöro-pazarlaması için deney de olabilir.