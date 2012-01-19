'Siz bana b...k atarken ben sinirlenmiyorum'

T24

'Muhalif liderlerle niçin görüşmüyorsunuz?'



'Blog beni çileden çıkardı'



Rusya Başbakanı Putinn dün Moskova'nın dışındaki ikametgahında ülkenin önde gelen gazetecileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya Putin'le ''Moskova'nın Ekosu'' radyosunun Genel Yayın Yönetmeni Aleksiy Venidiktov arasındaki diyalog damga vurdu.Toplantı sırasında Venediktov'a dönen Putin, ''Bana kızgın olduğunuzu görüyorum. Bunu yüzünüzde görüyorum. Siz bana durmaksızın b..k attığınızda ben kızmıyorum'' dedi.Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde tatil yaptığı zaman bir radyo programında ABD'nin füze kalkanı planlarıyla ilgili başka bir ülkenin çıkarına yayın yapılan bir haber programına denk geldiğini belirten Putin, ''Yatakta uzanarak düşünüyordum: Bu bilgi verme değil. Bu ülkemizin aleyhinde başka ülkelerin çıkarına hizmet eden bir haberdi'' şeklinde konuştu."Moskova'nın Ekosu" radyosu Genel Yayın Yönetmeni Venediktov, Başbakan Putin'e, Rusya'daki protesto gösterilerini organize eden gruplardan bazılarının liderleriyle görüşmeye hazır olup olmadığını sordu. venediktov, ''Herkesin adil seçime ihtiyacı var. Oradaki herkesin sizi sevmeyebileceği gerçeğine karşın bu liderlerden bazılarıyla neden görüşmüyorsunuz?'' şeklinde bir soru yöneltti.Putin, bunun üzerine diyaloğa hazır olduğunu, ancak önerilerine muhalefet liderlerinin burun kıvırdığını belirterek, ''Onları bir kaç kez davet ettim ancak hiç bir zaman gelmediler'' dedi.Moskova'nın Ekosu radyosunun internet sitesinde bir muhalif lidere ait blogda, ''Sadece çaydanlık Putin için oy verdi'' ifadesinin kendisini çileden çıkardığını vurgulayan Putin, Venediktov'un sorusuna soruyla karşılık verdi: ''Nasıl bir tartışma yapacaksınız? Toplumun çoğunluğuna yönelik nasıl bir yaklaşım bu?''