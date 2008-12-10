Siz bakansanız, biz de vatandaşız, bekleyin

Antalya'da Tahtalı Dağı'na çıkmek için sıra bekleyen Saadet Hanım, Başbakan Yardımcısı Çiçek'e öncelik verilmek istenince itiraz etti. "Benim zaten böyle bir talebim olmadı" diyen Çiçek sırası gelinceye kadar bekledi.



Antalya'da Tahtalı Dağı'na çıkmak için teleferik bekleyen Saadet Feldhohn adlı kadın, önceliğin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve yanındakilere verilmek istenmesine tepki gösterdi. “Siz bakansanız biz de vatandaşız. Buraya sizden önce geldik. Önce biz çıkacağız” diyen ve bir Alman ile evli olan Saadet Feldhohn sırasını vermeyince, Bakan Çiçek ve yanındakiler 15 dakika teleferik beklemek durumunda kaldı.



Kurban Bayramı tatilini Antalya’da geçiren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, partililerle birlikte Kemer İlçesi'ne bağlı Tekirova Beldesi'nde bulunan 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na çıkmak için teleferiğe geldi.

İsviçreli bir şirket tarafından işletilen teleferikteki görevliler zirveye çıkmak için sıra bekleyenlere, önceliğin Çiçek, Coşkun ve Aksu'nun bulunduğu gruba verileceğini söyledi.



'Sizden önce geldik'



Sıra bekleyenler arasında bulunan ve Alman eşiyle tatile bayram tatiline gelen Saadet Feldhohn, bu karara tepki gösterdi. Hemen bakanların bulunduğu yere giden Saadet Feldhohn, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e, “Siz bakansanız biz de vatandaşız. Benim eşim Alman, kendisine ülkelerinde böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını sordum. O da ‘Öncelik verilmesi söz konusu olmaz’ dedi. Burada da böyle bir şeyin yaşanmaması gerekir. Biz vatandaşız, sizden önce geldik. İlk bizim çıkmamız lazım” dedi.

Kalabalık bir grupla teleferiğe binmeye hazırlanan Bakan Çiçek ise “Benim böyle bir talebim olmadı. Önce siz geldiyseniz buyrun siz çıkın” dedi.



Hakkını savunup sırasını vermeyen Saadet Feldhohn, eşi ve yanındakiler teleferiğe binip zirveye çıkarken, Bakan Çiçek ve yanındakiler teleferiğe binebilmek için 15 dakika bekledi.

Teleferiğe binilirken gazetecilerin görüntü almasını istemeyen Bakan Çiçek, “Tatil yapıyoruz. Lütfen sadece birkaç görüntü alıp bizi rahat bırakın” dedi.

Teleferikle Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, eski bakan Ali Coşkun'a Kemer Kaymakamı Seddar Yavuz eşlik etti. Eşleriyle birlikte zirveden manzarayı seyreden bakanlar, daha sonra yine teleferikle Tekirova'ya indi.

