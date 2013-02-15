'Siyonist rejimin paralı askerleri öldürdü'

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir komutanı, Suriye’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran, General Hasan Şateri’nin öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tuttu.



Suriye’deki iç savaş, Ortadoğu’daki diğer ülkelerinde muhaliflerle Beşşar Esed rejimi arasındaki çatışmalarda oynadığı rol hakkında soru işaretleri doğuruyor. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hasan Şateri’nin, Şam’dan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yol alırken pusuya düşürülerek öldürüldüğü haberleri, İran ile İsrail arasında yeni bir gerginliğe neden olabilir.

Şateri’nin, 2006’da İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaşın ardından Lübnan’ın yeniden inşa edilmesinden sorumlu olan İran Yeniden Yapılandırma Komitesi’nin başında olduğu belirtildi.

Komitenin sözcüsü Ramazan Şerif, suikastın ardından yaptığı açıklamada, “Hasan Şateri’nin Siyonist rejime bağlı paralı askerler ve destekçileri tarafından öldürüldüğünü” söyledi.



ABD-İsrail-İran üçgeni ısınıyor



İranlı komutanın ölümü hakkında birçok soru işareti bulunurken, Suriye’de hangi amaçla bulunduğu da kesin değil.

Lübnan gazetesi As-Dafir, ‘Genera Şateri’nin Halep’in yeniden inşası için şehirde bulunduğunu’ öne sürerken, Suriyeli muhalifler bu iddianın ‘gülünç’ olduğunu, Suriye’nin bir zamanlar ticaret merkezi olarak bilinen kentin çatışmaların merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford, geçtiğimiz ay İran’ı eleştirerek, ‘Tahran rejimini Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e destek vermekle’ suçlamıştı. Ford, “Suriye’ye silah gönderiyorlar, uzmanlar yolluyorlar. Hatta, Devrim Muhafızları üyelerini de Suriye’ye gönderdiklerini biliyoruz” demişti.

ABD’nin açıkça suçlamasının yanı sıra, İsrail savaş uçakları geçtiğimiz hafta Şam’ın eteklerindeki bir askeri üssü bombaladı.

İngiliz Daily Telegraph’a konuşan Batılı diplomatlar, ‘İran’ın Lübnan’daki Hizbullah örgütüne karadan havaya ateşlenen füzeler taşıdığından şüphelenildiğini, İsrail uçaklarının da bu istihbarata yönelik bir operasyon düzenlediğini’ belirtmişti.



Lübnan üzgün



İranlı komutan Şateri’nin yolunu gözlerken ölüm haberini alan Lübnanlılar ise büyük üzüntü içinde. Beyrut’un Şii nüfusun yoğun olduğu Dahiyeh mahallesinde, Şateri’nin ölümü büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Dahiyeh, yaklaşık bir ay süren çatışmaların ardından büyük hasar görmüştü. Yerleşimcilerden biri, “O burada çok sevilirdi. 2006’daki savaşın ardından yeniden ayağa kalkmamızı sağlamıştı” dedi.

Bir diğer Dahiyeh sakini, “Burada çok iyi bir iş çıkardı. Mali gücü ve zekası yüksek biriydi. Lübnan’a inşaat şirketleri getirdi... ABD’de Katrina Kasırgası’nın yıktığı yerler hala harabe halinde. Ama Şateri iki yıl içinde her yeri yeniden inşa etti” dedi.



'Muhalifler öldürdü'



Hizbullah, Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada, ‘Şateri’yi uzun zamandan beri tanıdıklarını, uzun süredir suikast için bir hedef oluşturduğunu, bu şüphelere yönelik kişilerin geçmişte tutuklandığını’ belirtti.

Şateri’nin suikastında şüpheler, geçmişte dört İranlı nükleer fizikçiye suikast düzenleyen İsrail’de odaklarırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ‘Şateri’nin Suriyeli muhalifler tarafından öldürüldüğünü’ öne sürdü.

AFP’ye açıklama yapan örgütün direktörü Rami Abdel Rahman, “Kesin olarak nerede vurulduğunu bilmiyoruz. Ancak Şam’dan Beyrut’a gitmekte olan aracının bir grup muhalif tarafından pusuya düşürüldüğünü biliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün yaptığı açıklamada, Suriye’deki savaşın çok büyük bir insan kaybına neden olduğunu belirterek, ‘geride kalan iki yılda 90 bin kişinin hayatını kaybettiğini’ ifade etti.