Siyasilerden 'usulsüzlük' iddialarına tepki

Türkiye'de seçmenler sandık başına gidiyor. 81 ilde sabah 08:00'de başlayan seçimlerde doğu ve güneydoğu illerinden gelen 'usulsüzlük' iddiaları sosyal medyaya yansıdı. Siyasiler gelen 'usulsüzlük' iddialarına tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız" dedi.

"Milletin oyunu özgürce kullanabilmesi devletin namusudur"

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan ihlallere ilişkin, Urfa Valisi başta olmak üzere sessiz ve tavırsız kalan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, konuya ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şanlıurfa'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletin oyunu özgürce ve güven içerisinde kullanabilmesi devletin namusudur. Konuyla ilgili devlet görevlilerini, devletin namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

İyi Parti'den Suruç tepkisi

İyi Partili Aytun Çıray ve Ümit Özdağ da twitter hesabından yaptıkları açıklamada, Suruç'taki ihlal iddialarıyla ilgili Urfa Valisi'ni açıklama yapmaya çağırdı.

Çıray, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Urfa Valisi derhal bir açıklama yapmalı" diye tepki gösterirken, Özdağ'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şanliurfa'da yasaların üzerinde olan adaylar mi var? Şanlıurfa valisi devletin valisi mi partinin valisi mi olduğunu hatırlasın. Kimse unutmasın devlet ve hukuk geri gelecek" dedi.

"Kamu görevlilerine çağrıda bulunuyorum"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız" açıklamasında bulunmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Suruç'ta yaşananlar hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek, "İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Fakıbaba: Spekülatif olaylar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz" ifadesini kullandı.