Siyasilerden İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yağdı

İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kılıçdaroğlu: Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Akşener: Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gelen şehit haberlerinin ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı yazdı. Akşener, “Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında #ŞehitlerimizVar. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin” diye yazdı.

Albayrak: Rabbim askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” diye yazdı.

AKP Sözcüsü Çelik: Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlip’te görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" diye yazdı.

Gül: Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter hesabından "Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye yazdı.

Babacan: İdlib’den gelen haberler yüreğimizi dağladı

Kurucusu olduğu AKP'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan da taziye mesajında, "Acımız büyük, İdlib’den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

İmamoğlu: İdlib’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından başsağlığı dileklerini "İdlib’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" diyerek iletti.

Yavaş: İçimizdeki fırtına dinmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor. Allah’ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır” diye yazdı.

Temel Karamollaoğlu: Bu millet her zorluğu aşabilecek güçtedir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından, "Böylesi mübarek bir gecede İdlib'deki hain saldırı sebebiyle gelen acı haberler yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

Destici: Şehitlerimize rahmet ediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, "Kahraman ordumuz meşruiyet sınırları içinde bulunduğu İdlib'de Rusya ve Suriye rejimi ortak yapımı kahpe saldırıların hedefi olmuştur. Bu hain saldırıların neticesinde şehit ve yaralılarımız vardır. Bu mübarek gecede her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.