Siyasiler, TBMM 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış resepsiyonunda gündemi değerlendirdi (2) 

ANKARA (DHA) - TBMM 26. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu TBMM Tören Salonunda gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran\'a ziyaretine ilişkin, \"İran\'da Kuzey Irak görüşülecek. Bu görüşmeden sonra süreç için ciddi bir yol haritasını belirlemiş olacağız\" dedi.

YÜZDE 40 MTV ZAMMI

Erdoğan, yüzde 40 MTV zammına ilişkin, \"Şu anki zam oranını bakanlar kurulu değelerlendirdikten sonra ne yapılabilir tekrar düşürme olur mu olmaz mı hükümetin takdiridir\" dedi.

ERDOĞAN, PERŞEMBE GÜNÜ MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Irak konusunu görüşeceğini de ifade etti.

ERDOĞAN MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN VE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM\'nin açılış resepsiyonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mermerci salonda görüşmeye başladı.

(KUZEY IRAK REFERANDUMU) \"ÇÖZÜLEBİLİR. İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ\"

Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak referandumuna ilişkin, \"Genelkurmay Başkanı İran\'a gidiyor. Çözülebilir. İnisiyatif almaya hazırız\" dedi.

\"KURU İNAT DEVAM EDERSE ...\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak referandumuna ilişkin, \"Açıklamalarda, Barzani, referandumun bütün unsurları ile birlikte referandumdan vazgeçtiğini ifade ederse o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer toplulukların her konuda yardımcı olabileceğini ifade edildi. Bu Türkiye\'ye yakışır insancıl bir yaklaşım. Ama bu kuru inat devam ederse orada Türkiye\'yi tehdit eden unsurlar devam ederse o zaman da gereğinin ne yapılması gerektiği de ifade edildi\" diye konuştu.

(HDP\'NİN TBMM\'DE OLMAMASI) \"BULUNMALARI VEYA BULUNMAMALARI ARASINDA BİZİM AÇIMIZDAN BİR FARK YOKTUR\"

HDP\'nin TBMM açılışına katılmamasına ilişkin Bahçeli, \"Bulunmaları veya bulunmamaları arasında bizim açımızdan bir fark yoktur\" dedi.

MECLİS BAŞKANININ DAVETİNİN CHP\'YE GİTMEDİĞİ TARTIŞMALARI

Meclis Başkanının davetinin CHP\'ye gitmediği tartışmalarına ilişkin Bahçeli, \"TV\'den takip ettiğim kadarıyla davetin olduğu CHP\'de olmadığını söylüyor. Bu iki farklı değerlendirme arasında biz ne söyleyebiliriz ki?\" diye konuştu.

(FETULLAH GÜLEN\'İN İADESİ) \"TEKNİK HİÇBİR ENGEL KALMADI\"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesiyle ilgili, \"Teknik hiçbir engel kalmadı. Süreç tamamlandı\" dedi.



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