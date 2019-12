Siyasiler ne dedi?

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun cesedinin bulunduğu haberinin ardından birçok siyasi ya BBP Genel Merkezi’ne giderek ya da mesaj yayımlayarak başsağlığında bulundu.





Gül: Yakından tanırdım



Mesaj yayımlayan ilk isimlerden biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu yakından tanıdığını belirterek, sadece siyaset adamı kimliğiyle değil, aynı zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasına adamış bir kişilik olarak da Türk halkının sevgisini kazanmış bir lider olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajı şöyle: "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun çarşamba günü meydana gelen helikopter kazası sonucu vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemiz dürüst, ilkeli, değerli bir siyaset adamını genç yaşta kaybetmiştir. Bundan dolayı milletçe üzüntümüz büyüktür. Şahsen yakından tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu, sadece siyaset adamı kimliğiyle değil, aynı zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasına adamış bir kişilik olarak da Türk halkının sevgisini kazanmış bir liderdir.Milletimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu her zaman takdirle ve saygıyla hatırlayacaktır. Bu elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'na ve diğer vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, milletimize, Büyük Birlik Partisi teşkilatına ve siyaset dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."



Bahçeli: Demokrasi şehidi



Acı haberin ardından BBP Genel Merkezi’ni ziyaret eden ilk siyasilerden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Genel merkezden ayrılırken açıklama yapan Bahçeli, "Türk milletinin değerli evladı, büyük dava adamı, Türk siyasi hayatının mümtaz şahsiyeti" olarak nitelediği Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının elim bir kazada hayatlarını kaybettiğini belirtti.



Bahçeli, şunları söyledi: "Acımız, üzüntümüz büyüktür. Milletimizin varlığı, birliği ve geleceği konusunda çok büyük hizmetler sunmuş bir dava insanının, demokrasinin önemli bir müessesesi olan seçimler arifesinde görevinin başında, bir seçim toplantısından diğer bir seçim toplantısına giderken hayatını kaybetmiş olması milletimiz açısından çok üzücüdür. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Bey ve değerli dava arkadaşları demokrasimizin şehididirler.



Milletimiz onları her an bu güzellikleriyle hatırlayacaktır. Dava arkadaşları onu hiçbir zaman unutmayacaktır. Kurmuş olduğu mücadele ruhu, sürekli olarak devam edecektir, arkadaşları yalnız bırakmayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



Baykal: Sabır dilerim



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Baykal, mesajında şunları kaydetti: "Büyük bir özveriyle yerel seçim kampanyasını sürdürürken helikopteri düşen ve dava arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP yöneticilerinin ve İHA muhabirinin öldüğünün resmen açıklandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na, BBP yöneticisi dava arkadaşlarına, İHA muhabirine bir kez daha Allah'tan rahmet, Yazıcıoğlu ailesine ve yaşamını yitiren BBP yöneticilerinin kederli ailelerine, BBP ile basın camiasına başsağlığı ve sabır dilerim."



Soylu, mitingle başsağlığı diledi



Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda, halka seslenen DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, "Milletçe büyük bir acı yaşadık, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, tüm milletimize sabır diliyorum" diyerek başlayan Soylu, kaza nedeniyle mitinglerini iptal ettiklerini, ancak Nallıhanlılara önceden verilmiş bir sözleri olduğu için ilçeye geldiklerini söyledi. Soylu, “Onun için partililerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum, slogan atılmasın, alkış yapılmasın" uyarısında bulunan Soylu, kimseyle kavga etmek için gelmediklerini belirterek "Bizim işimiz hizmet ve sevgi. Onun için geliyoruz" dedi.



Bakan Çağlayan: Benim de reisimdi



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu 1974'ten beri tanıdığını belirterek, "Benim de reisimdi, benim de başkanımdı. Gerçekten yeri doldurulamayacak bir insan" dedi. Çağlayan, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle BBP Genel Merkezi'ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.Bakan Çağlayan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanı 1974'ten beri tanırdım. Benim de reisimdi, benim de başkanımdı. Gerçekten yeri doldurulamayacak bir insan. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin. Allah ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin inşallah" diye konuştu.



Kurtulmuş: İyi bir Müslümandı



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun inandığı değerler uğruna mücadele ederken ciddi badireler, sıkıntılar yaşadığını, buna rağmen ilkelerinden ve değerlerinden asla taviz vermediğini belirterek, "Üzüntümüz büyük, acımız tazedir" dedi.



Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında, Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarını kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını bildirdi. Yazıcıoğlu'nun "iyi bir Müslüman, sağlam bir vatansever" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Kişiliği, karakteri, siyaset üslubu ve ilkeli duruşuyla milletimizin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biri oldu. İnandığı değerler uğruna mücadele ederken ciddi badireler, sıkıntılar yaşadı. Buna rağmen ilkelerinden ve değerlerinden asla taviz vermedi. Üzüntümüz büyük, acımız tazedir. Enkaza olay anından uzun zaman sonra ulaşılabilmesi, üzüntümüzü daha da derinleştirmektedir.



Toptan: Kazasında, vefatında milletimizi birleştirdi



TBMM Başkanı Köksal Toptan, "Bundan sonra hepimize düşen, sevgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun gittiği yolda, savunduğu ilkeler etrafında milletimizin birliği beraberliği ve huzuru için mücadele vermektir. Ne büyük insandı ki kazasında ve vefatında milletimizi birleştirdi" dedi.



Toptan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla, BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Köksal Toptan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Arkadaşımız, kardeşimiz, BBP Genel Başkanımız, Türk-İslam düşünce sistemi ve Türk milliyetçilik hareketinin büyük liderini, aziz milletimiz çok iyi yetişmiş çok büyük mücadeleler vermiş, aziz bir evladını kaybetti. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Teselli aradığımızda onun devletimiz ve milletimiz için şimdiye kadar ve bir ömre çok zor sığan mücadele azmini, ilkelerini koruma konusundaki kararlılığımız yatmaktadır. Bundan sonra hepimize düşen, sevgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun gittiği yolda, savunduğu ilkeler etrafında milletimizin birliği beraberliği ve huzuru için mücadele vermektir. Ne büyük insandı ki kazasında ve vefatında milletimizi birleştirdi. Bütün siyasi düşünceleri birleştirdi. Bütün partiler, onun büyük saygısı önünde bütün çalışmalarını durdurdular. Yurdumuzun her yanında milletimiz onun için dua etti.”