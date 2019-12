Siyasiler de Anneler Günü'nü kutladı

T24 -

Erdoğan, annesine beyaz güller ve mevsim çiçeklerinden oluşan bir buket sundu.





Başbakan Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda da annelerin daha mutlu, daha güler yüzlü olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştıklarını; ülkedeki şiddete son verecek girişimlerde bulunduklarını belirterek, ''Bir ülkenin gerçekten mutlu olabilmesinin yolu, annelerin yüreklerini kazanmaktan, annelerin yüzünü güldürmekten geçer'' dedi.





Erdoğan, mesajda, annelerin sadece evlatlarını doğurmakla kalmadıklarını, aynı zamanda bir toplumu doğurduklarını, bir toplumu inşa ettiklerini belirtti.





''Çocuklarını doğuran, son nefeslerine kadar her türlü sorumluluklarını üstlenen, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan ve canından bir parça olarak gören annelerin hakkının asla ödenemeyeceğini'' ifade eden Erdoğan, mesajında ''Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir'' ifadelerine yer verdi.





Erdoğan, geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı annelerin yaptığına işaret etti.







Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:





''Bu şuurla yola çıkan bizler, annelerin daha mutlu, daha güler yüzlü olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştık; ülkemizdeki şiddete son verecek girişimlerde bulunduk.





Zira bir ülkenin gerçekten mutlu olabilmesinin yolu, annelerin yüreklerini kazanmaktan, annelerin yüzünü güldürmekten geçer. Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en müreffeh ülkesidir. O yüzden annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.





Bu özel günlerinde, cennetle müjdelenen annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum.''







Bakan Şimşek annesinin kabri başında



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anneler Gününde annesi Mehdiye Şimşek'in kabrinin başına giderek dua etti.





Batman'da seçim kampanyasını sürdüren Bakan Şimşek, çalışmalarına bir süre ara verip Arıca Köyünde doğduğu eve gitti.





Evde bir süre kalan Şimşek, daha sonra eşi Esra Şimşek ve diğer yakınlarıyla birlikte köy mezarlığına geçerek, 1972 yılında 50 yaşındayken kaybettiği annesi Mehdiye Şimşek ile 1991'de kaybettiği babası Hasan Şimşek'in kabri başında dua etti.





Anneler Gününde liderlerin mesajları şöyle:





Hem ismini verdi, hem de kirvesi olacak





Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, eşi Songül Çağlayan ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Anneler Günü dolayısıyla Semiha Tokatlı Özürlü Bakımevi'ni ziyaret etti. Çağlayan, burada kadınlara tek tek çiçek ve hediyeler vererek, sohbet etti.





Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini de ziyaret eden Çağlayan, hasta yakınlarının sorunlarını dinleyerek, yetkililere çözüm için talimat verdi.





Çağlayan, iki kız çocuğunun ardından erkek bebek dünyaya getiren ve doğumdan yeni çıkan Suna Gündoğdu'yu da ziyaret etti. Baba Aziz Gündoğdu'nun doğumdan haberinin olmadığını öğrenen Çağlayan, cep telefonuyla aradığı babaya müjdeli haberi verdi. Bunun üzerine çift,

bebeklerine ''Zafer'' adını verme kararı aldı. Bakan Çağlayan'dan daha sonra da kirve olmalarını isteyen çiftin talebini kırmayan Çağlayan, kirve olma sözü verdi. Bakan Çağlayan, aileye ulaşabileceği iletişim bilgilerini aldı.





Daha sonra üçüncü bebeğini dünyaya getiren ve kızına ''Yağmur'' adını veren Leyla Yüksel'i de ziyaret eden Çağlayan çifti, anneye çiçek verdi. Ziyaret nedeniyle heyecanlanan ve sevinen Leyla Yüksel, ''Bebeğimin adını değiştirdim. Onun adı artık, Songül Yağmur olacak'' dedi.





Songül Çağlayan ise ''Artık ben de Songül Yağmur'un manevi anneannesiyim'' dedi.





Mersin Huzurevi'ni de ziyaret eden Bakan Çağlayan, gazetecilere açıklamasında, tüm annelerin bu önemli gününü kutladığını belirterek, ''Özellikle annesi sağ olanlar, annelerinin kıymetini bilsinler; onlara sarılıp öpsünler. Eğer aralarında kırgınlık varsa bile bugünü fırsat bilip, gidip ellerini öpsünler'' diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Gül



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mesajında, ''Hayata dair her şeyin ilk öğreteni, çocuklarının ilk yol göstericisi olan annelerimize, en iyi imkanları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için temel şarttır'' ifadesini kullandı.





Kemal Kılıçdaroğlu



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında ''anaların ağlamayacağını'' belirterek, "Bütün anneleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, yuvanız mutlu, huzurlu ve bereketli olsun diyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı:

''Sevgili anneler bugün sizin gününüz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nde söz veriyorum; CHP iktidarında 2.5 aylık Kübra bebek gibi hiçbir çocuk, annesinin kucağında açlıktan ölmeyecek. Hiçbir anne 'çocuklarıma kahvaltı hazırlayamadım, sofrada ekmek yok' diye intihar etmeyecek, hiçbir çocuk çöplükten kağıt toplarken çöp kamyonu altında kalıp anasının yüreğine ateş düşürmeyecek. Analar, bacılar hesaplarına yatırılacak 600 lira ile alışverişlerini yapacak, evlerine huzur ve mutluluk gelecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bize göre anaların gözyaşı kutsaldır ve o gözyaşlarının rengi yoktur, CHP iktidarında analar ağlamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün anneleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, yuvanız mutlu, huzurlu ve bereketli olsun diyorum.''









Devlet Bahçeli



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütün annelerin Anneler Günü'nü canı gönülden kutladığını bildirdi.

Bahçeli, ''Anneler Günü'' dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerin hatırladığı özel bir günün içinden geçildiğini belirtti.

Çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgileriyle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

''Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren, her çilenin üstesinden gelen, her güçlüğü yenen, sabır ve metanetle yıllara meydan okuyan annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir. Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerdir. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır.

Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler, öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır. Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Nitekim 'Cennet annelerin ayakları altındadır' kutlu seslenişi bunun en bariz kanıtıdır.

Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum.''





Namık Kemal Zeybek



Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ise annesinin 12 Mayısta bir ameliyat geçireceğini ve onun başında hastanede bekleyeceğini kaydederek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.





Zübeyde Hanım'ın kabrine ziyaretçi akını









Bu arada, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'daki kabri de anneler günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bıraktı.