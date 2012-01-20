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Dünya

Siyasi tartışmaya porno film arası

İngiltere'de İşçi Partisi'nde Ed Miliband'ın liderliğinin tartışıldığı ciddi bir siyasi tartışma programındaki

20 Ocak 2012 02:00

T24 - İngiltere'de İşçi Partisi'nde Ed Miliband'ın liderliğinin tartışıldığı ciddi bir siyasi tartışma programındaki görüntü izleyicileri şaşkına çevirdi. 

Siyasi tartışmaya porno film arası

STV kanalındaki Scotland Tonight adlı tartışma programında ciddi ciddi siyaset tartışılırken stüdyodaki bir televizyondaki görüntü dikakli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Stüdyoya konuk olarak gelen bir tartışmacının konuşması sırasında televizyonlardan birinde "pornografik" görüntü belirmesi bazı izleyicileri rahatsız etti. Görüntüde üstsüz bir kadının sevişme görüntüleri yer alıyordu. İzleyicilerin şikayeti üzerine televizyon kanalı izleyicilerden özür diledi. Kanal yetkilisi birkaç saniyelik görüntünün izleyicilerin büyük çoğunluğunun fark etmediğini iddia etti. 



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