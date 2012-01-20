Siyasi tartışmaya porno film arası

T24

STV kanalındaki Scotland Tonight adlı tartışma programında ciddi ciddi siyaset tartışılırken stüdyodaki bir televizyondaki görüntü dikakli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Stüdyoya konuk olarak gelen bir tartışmacının konuşması sırasında televizyonlardan birinde "pornografik" görüntü belirmesi bazı izleyicileri rahatsız etti. Görüntüde üstsüz bir kadının sevişme görüntüleri yer alıyordu. İzleyicilerin şikayeti üzerine televizyon kanalı izleyicilerden özür diledi. Kanal yetkilisi birkaç saniyelik görüntünün izleyicilerin büyük çoğunluğunun fark etmediğini iddia etti.