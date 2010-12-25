'Siyasi slogan atarsanız sizi üniversiteden atarım'

T24 - AKP hükümetini protesto etmek isteyen öğrencilerle tartışan CBÜ Rektörü Pakdemirli, “Sizler Atatürk’ten görev alamazsınız. Cumhuriyeti savunacaksam ben savunurum. Ben, size cumhuriyeti savunmak için görev vermedim” dedi



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Turgutlu ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’yi öve öve bitiremedi. Üniversite yurtlarının önünde de Ak Parti’yi protesto eden öğrencilerle rektör arasında tartışma çıktı. Arınç, Turgutlu’daki temaslarına eşlik eden Pakdemirli’yi, “Manisa’nın güzel bir evladıdır. Genç yaşta bilim adamı olarak çok büyük başarılar kazandı ve bu başarıları takdir edildiği içindir ki rektörlüğe atandı” diyerek övdü.



Arınç’ın ziyaretine Vali Celalettin Güvenç de katıldı. Arınç’ın temasları sırasında Turgutlu Emniyet Müdürlüğü’nün yumurtalı protesto ihtimaline karşı şemsiye önlemi aldığı görüldü.

Arınç, “Sayın rektörümüz Turgutlu’da bir fakülte açma durumu olacaksa, kendileri bunun bir teknoloji fakültesi olarak düşünülebileceğini söyledi. Allah’ın takdiridir. Benim gönlümden geçen de buydu” dedi.





Rektöre ziyaret



Arınç, Pakdemirli’ye ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde de bulundu. Prof. Dr. Pakdemirli’nin genç yaşta rektör olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Bakan Arınç, Pakdemirli’nin başarılı olacağına inandığını, 1992 yılında kurulan üniversitenin yeni yönetimiyle bugünkünden çok daha iyi noktaya geleceğini söyledi. Üniversitenin bütçesinin birkaç gün önce çıktığını ve 115 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Arınç, “İhtiyaç olursa yine takviye ederiz” dedi. Rektör Prof. Pakdemirli ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı üniversitelerinde ağırlamaktan büyük şeref duyduklarını söyledi. Üniversiteyi geliştirip daha ileri bir noktaya taşımak istediklerini dile getiren Pakdemirli, “Üniversiteler yarışında öne geçmek istiyoruz” dedi.





Yurtta protesto



Bu arada ziyaret öncesinde Türkiye Gençlik Birliği üyesi olduklarını belirten bazı öğrenciler AK Parti hükümetini protesto etmek isteyince, Rektör Pakdemirli ile tartıştılar. Grup adına Pakdemirli’ye açıklamada bulunan Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Erdem Özdemir, “Siz Atatürk’ün Nutuk’unun son buklesini okuyun. ‘Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek güç gençliktir’ der. Türk gençliği devrimlerin ve cumhuriyetin bekçisidir. Size yetkiyi aldığımız yeri açıklıyoruz. Siz diyorsunuz ki, ‘Ben size bu görevi vermedim?’ Ama diyorum ki, ‘Bu görevi sizden değil, Atatürk’ten aldık” dedi. Bunun üzerine Özdemir’e müdahale eden Rektör Pakdemirli, şu karşılığı verdi: “Sizler Atatürk’ten görev alamazsınız. Cumhuriyeti savunacaksam ben savunurum. Size kalmaz bunu savunmak. Ben, size cumhuriyeti savunmak için görev vermedim. Siyasi slogan atarsanız kimliklerinizi toplarım. Üniversiteden atarım hepinizi. Hemen dağılıyorsunuz. Burası benim ve hepinizin üniversitesi. Burada slogan atamazsınız. Eğer atarsanız emniyet görevlileri kimliklerinizi toplayacak.”

Bu uyarının ardından öğrenciler bölgeden uzaklaştırıldı.





‘ÖĞRENCİLERİ KORUMAK İÇİN AŞAĞIYA İNDİM’



Rektör Pakdemirli, Arınç’ın ziyareti öncesinde öğrencilerle yaşadığı tartışmayla ilgili olarak, “Hiç kimse üniversitede siyasi slogan atamaz. Öğrencilerimi korumak için aşağı indim. Polisle çatışmasınlar diye. Misafirim Başbakan yardımcısı da olur kapıcı da. En iyi şekilde ağırlarım” dedi.