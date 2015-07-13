Siyasi partilerin RTÜK üyeliği adayları belli oldu

Meclis'te yer alan partiler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan ve kendilerine düşen üyelikler için belirlediği isimleri, TBMM Başkanlığı'na bildirdi. AKP'nin görev süresi dolacak olan adaylarından birinin yerine HDP ya da MHP'den bir ismin gelecek olması, usül tartışmalarına yol açmıştı.

14 Temmuz'da 6 yıllık RTÜK üyeliği görev süreleri sona erecek olan AKP kontenjanından Davut Dursun ile Hasan Tahsin Fendoğlu ve MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak’ın yerine gelecek üyeler için AKP eski milletvekili ve eski RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya ile Murat Zelan'ı, MHP ise görev süresi dolacak olan Esat Çıplak ve Hayati Bice'yi aday gösterdi.

RTÜK'te, AKP'den boşalan üçüncü üyeliğe hangi partinin adayının seçileceği ise belli değil. Üçüncü üyelik için nasıl bir yol izleneceği yarın TBMM Genel Kurulunda belirlenecek. Genel Kurulda, seçim öncesinde konuyla ilgili usul tartışması açılması bekleniyor.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, üçüncü üye için MHP ve HDP'den birer isim istemişti. MHP, Arif Fırtına'yı bildirirken; HDP ise bir isim yerine Filiz Koçali ve Nevruz Uğur'un adını bildirdi.