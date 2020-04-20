Siyasi partilerin İstanbul il başkanları CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun davetiyle bir araya geldi; AKP ve MHP davete yanıt vermedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısıyla siyasi partilerin İstanbul il başkanları video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Meclis’in 100. kuruluş yıl dönümü ve Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan toplantıya İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hak-Par ve Sol Parti il başkanları katıldı.

AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) toplantı davetine yanıt vermezken, HDP, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi, DSP ve diğer partilerin il başkanları ise daha önceden belirlenmiş programları olduğu gerekçesiyle mazeretlerini bildirdi.

"Ne salgın hastalık, ne 23 Nisan bu iktidarı diğer partilerle bir araya getiremiyor"

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Meclis’in 100. kuruluş yıl dönümü öncesi tüm siyasi partilerin ortak sorunları aynı masa etrafında konuşabilmesi gerektiğini belirterek, “Toplantımız Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinin hangi siyasi düşünceden olursa olsun özlediği bir durum. Ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile toplumun bir arada olma ve ortak sorunlar için ortak kararlar alabilme anlayışı ortadan kalktı" dedi.

"Hangi siyasi partiden da düşünceden olursak olalım bir araya gelmeye, konuşmaya, ortak akılla kararlar almaya çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz" diyen Kaftancıoğlu, "Salgın döneminde partilerin işbirliği içinde çalışması gerekirken, hala kutuplaştırma derdinde olan bir iktidar var. Ne salgın hastalık, ne 23 Nisan bu iktidarı diğer partilerle bir araya getiremiyor. Toplantıya katılmamaları da toplumsal birlik ve beraberliğimiz adına üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

Toplantının bir başlangıç olması gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “Bu toplantıları gelenekselleştirelim. Kimi zaman siyaset dışı da olsa birbirimizin halini hatrını sormak, diyalog kurmak için buna hem bizlerin hem toplumun çok ihtiyacı var” diye konuştu.

"Partizanlık anlayışından kurtulmalıyız"

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim de toplantı daveti için CHP’li Kaftancıoğlu’na teşekkür ederek “Biz siyasi partiyiz. Siyasi partiler amaç değil araçtır. Bu ülkeye ve insanımıza hizmet için. Partimizin alacağı oyları değil, bu ülkede yaşayan insanların geleceklerini, mutluluklarını ön planda tutan bir anlayışı önemsiyoruz. Partizanlık anlayışından kurtulmalıyız. Bu anlamda bu görüşme çok değerli” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise toplantıdan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Bu sıkıntılı dönemde bile kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil maalesef devam ediyor. Ekmek yardımı yapan belediyelere dahi müdahale eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Milli egemenliğin 100. yılında bu tür toplantılara, diyaloglara hepimizin ihtiyacı var” dedi.

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