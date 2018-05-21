T24 LogoT24 Logo
Politika

Siyasi partilerin aday listeleri YSK'ya sunuldu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - MİLLETVEKİLİ genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu

21 Mayıs 2018 20:17

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - MİLLETVEKİLİ genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) sunuldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK\'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, \"Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum\" dedi. 
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile beraberindeki heyetler de milletvekili aday listelerini YSK\'ya teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLAN Muhammet BAYRAMANKARA DHAMİLLETVEKİLİSeçim Kurulu YSKAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet SorgunYSKMilletvekiliSorgunMilletimizeBütünSözcüsü Bülent TezcanParti Sözcüsü AytunFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24