T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Siyasi parti trollerine karşı savaş

Bulgaristan’da beş siyasi parti, internet ortamını trollerden temizlemek için mücadele başlattı. Kendi trol faaliyetlerini durdurma kararı alan partiler medyayı da denetime çağırdı.

21 Mayıs 2015 14:28


İnternetin günlük yaşamın hemen her alanına girmesiyle gerçek hayattaki sorunlar sanal aleme de taşınıyor. Küfür, hakaret, manipülasyon, provokasyon gibi günlük yaşamda ‘ahlaki' sayılmayan yöntemlerle internette kamuoyunu etkilemeye çalışanlara ‘trol' deniyor. Günümüzde Türkiye dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde siyasi partiler de rakiplerini karalamak ve kendi propagandalarını yapmak üzere maaşlı ‘troller' çalıştırıyor.

Bulgaristan'da mecliste temsil edilen sekiz siyasi partiden beşi, ‘internetin temizlenmesi' amacıyla kendi trol faaliyetlerinden vazgeçme kararı aldı. Kararı imzalayan partiler bundan böyle ‘siyasi rakiplerle ilgili internet üzerinden hakaret, iftira, aldatıcı bilgi ve nefret uyandırıcı içerikler yayma, zan altında bırakma gibi eylemlere girişmeme' yükümlülüğünü kabul etti.

Bu tür içeriklerin yayılması için parayla yorumcu da tutulamayacak. Partiler yayınladıkları ortak bildiride medya ve sivil toplum örgütlerini de anlaşmayı denetlemeye, ihlallerin üzerine gitmeye çağırdı.

İktidardaki koalisyon partilerinden Reform Bloğu milletvekili Antoni Trançev, bildirinin sorunu tek başına çözemeyeceğini ancak bir ilk adım olduğunu belirterek, medyayı da trollere karşı savaşa aktif bir şekilde katılmaya davet etti.

İnternette İngilizce yayın yapan Sofia Globe sitesinin verdiği bilgilere göre troller internette yazdıkları yorum başına 1 ila 3,5 euro kazanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BulgaristanTürkiyeReform BloğuAntoni TrançevSofia GlobeDeutsche Welle Türkçe DWdpaBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24