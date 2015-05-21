Siyasi parti trollerine karşı savaş



İnternetin günlük yaşamın hemen her alanına girmesiyle gerçek hayattaki sorunlar sanal aleme de taşınıyor. Küfür, hakaret, manipülasyon, provokasyon gibi günlük yaşamda ‘ahlaki' sayılmayan yöntemlerle internette kamuoyunu etkilemeye çalışanlara ‘trol' deniyor. Günümüzde Türkiye dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde siyasi partiler de rakiplerini karalamak ve kendi propagandalarını yapmak üzere maaşlı ‘troller' çalıştırıyor.

Bulgaristan'da mecliste temsil edilen sekiz siyasi partiden beşi, ‘internetin temizlenmesi' amacıyla kendi trol faaliyetlerinden vazgeçme kararı aldı. Kararı imzalayan partiler bundan böyle ‘siyasi rakiplerle ilgili internet üzerinden hakaret, iftira, aldatıcı bilgi ve nefret uyandırıcı içerikler yayma, zan altında bırakma gibi eylemlere girişmeme' yükümlülüğünü kabul etti.

Bu tür içeriklerin yayılması için parayla yorumcu da tutulamayacak. Partiler yayınladıkları ortak bildiride medya ve sivil toplum örgütlerini de anlaşmayı denetlemeye, ihlallerin üzerine gitmeye çağırdı.

İktidardaki koalisyon partilerinden Reform Bloğu milletvekili Antoni Trançev, bildirinin sorunu tek başına çözemeyeceğini ancak bir ilk adım olduğunu belirterek, medyayı da trollere karşı savaşa aktif bir şekilde katılmaya davet etti.

İnternette İngilizce yayın yapan Sofia Globe sitesinin verdiği bilgilere göre troller internette yazdıkları yorum başına 1 ila 3,5 euro kazanıyor.